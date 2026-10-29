Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (noviembre 2026)

Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

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Cómo canjear códigos en Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds)

Sigue estos pasos dentro de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) en Roblox. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta). En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) de noviembre 2026

Última actualización: 24 de octubre 2026

EVENHIGHER!: 800 Gemas

800 Gemas HIGHER1M120K: 800 Gemas

800 Gemas YOO1M110K!: 800 Gemas

800 Gemas OMGUPDATE22: 800 Gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.