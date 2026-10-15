Videojuegos

Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (octubre 2026)

Canjea todos los códigos activos de Fruit Battlegrounds en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por
Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds)

Roblox Fruit Battlegrounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Abre Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta).
  3. En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Campos de batalla de frutas (Fruit Battlegrounds) de octubre 2026

Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Última actualización: 15 de octubre 2026

  • HIGHER1M120K: 800 Gemas (Nuevo)
  • YOO1M110K!: 2000 Gemas
  • BIGMILLIHUNNID!: 2000 Gemas
  • ITSTHEBILLION!: 600 Gemas
  • CODEFIX: Título gratuito

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) octubre 2026
 Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo)…
Roblox Códigos de Ants Empire (octubre 2026)
 Roblox Códigos de Ants Empire (octubre 2026)
Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en octubre de 2026
 Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en octubre…
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) octubre 2026
 Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) octubre…
Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (octubre 2026)
 Roblox códigos de Juego de boxeo sin título…
Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) octubre 2026
 Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece)…
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) octubre 2026
Roblox Códigos de Ants Empire (octubre 2026)
Peak ya tiene fecha de lanzamiento en consolas y tendrá una genial edición física con un gran «regalo»
Warhammer 40000: Boltgun 2 – Reseña (PC)
Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las Reliquias
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) octubre 2026
No hay comentarios

Lo último

Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos los fragmentos de corazones (mejoras de salud y maná)
Videojuegos
Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las armas
Videojuegos
El tráiler de lanzamiento de GTA VI muestra nuevas escenas y un sexi momento en la ducha, pero nada de jugabilidad
Videojuegos
Sega retira Total War: Shogun 2 – Complete Edition de las tiendas tras recibir críticas abrumadoramente negativas
Videojuegos