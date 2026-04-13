Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para abril de 2026

Uno de las experiencias más populares de Roblox desde hace ya varios años sigue siendo el juego de moda Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DIT’ y a continuación vamos a darles una lista de códigos activos a abril de 2026 para que consigan unas cuantas prendas extras.
Para redimir los códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:
- Abran la experiencia Dress to Impress en Roblox
- Seleccionen el ícono del bolso en la esquina inferior izquierda
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa la marca de aceptar para recibir la recompensa
Ahora sí, veamos la lista de códigos activos para Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DTI’ en Roblox:
Ultima actualización: 13 de abril de 2026
- CA11MEHHALEY – conjunto de osito
- CH00P1E_B4CK_AGA1N – nuevo conjunto de Choopie
- 2YEARS – Vestido de aniversario
- 2GETHER – Muñeca clásica de DTI
- RDC2025 – Accesorio para cinturón
- VANILLAMACE – Sombrero de Vanillamace
- PIXIIUWU – Vestido iridiscente
- ANGELT4NKED – Sobrero de ciclista
- 3NCHANTEDD1ZZY – Vara mágica
- ELLA – Falda de Ella
- 1CON1CF4TMA – Traje escolar de IconicF4tma
- MEGANPLAYSBOOTS – Botas de MeganPlay
- CH00P1E_1S_B4CK: Atuendo de Choopie
- S3M_0W3N_Y4Y: Hacha
- KREEK: Sobrero de oso
- LANA: Combinación de Lana Rae
- LANABOW: Moño de Lana
- BELALASLAY: Combinación de Belala
- LANATUTU: Vestido blanco de lana
- IBELLASLAY: Combinación de iBella
- M3RM4ID: Conjunto de sirena (naranja)
- TEKKYOOZ: bolso blanco
- LABOOTS: Botas negras
- ITSJUSTNICHOLAS: chaqueta negra
- ASHLEYBUNNI: sandalias de conejo
- LEAHASHE: Conjunto de Leah
- KITTYUUHH: Gato negro
- C4LLMEHH4LEY: accesorios de oso
- SUBM15CY: collar y pestañas
- D1ORST4R: Bolso y moño
Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.
Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.
Más sobre Roblox
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.