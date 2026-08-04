Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026

Uno de las experiencias más populares de Roblox desde hace ya varios años sigue siendo el juego de moda Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DIT’ y a continuación vamos a darles una lista de códigos activos a abril de 2026 para que consigan unas cuantas prendas extras.
Para redimir los códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:
- Abran la experiencia Dress to Impress en Roblox
- Seleccionen el ícono del bolso en la esquina inferior izquierda
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa la marca de aceptar para recibir la recompensa
¿Cuáles son los códigos activos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026?
Ahora sí, veamos la lista de códigos activos para Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DTI’ en Roblox:
Última actualización: 4 de agosto de 2026
- LANADOLLDRESS: Vestido Lana Tutu rediseñado (Nuevo)
- LNY: Vestidos nuevos y artículos del año pasado
- LIONDANCER: Conjunto de Danzante de León
- KATSEYE: Conjunto Katseye
- BHM26: Artículos del Partido Pantera Negra
- CA11MEHHALEY: Conjunto de Oso
- Vanillamace: Artículo y patrón de Vanillamace
- PIXIIUWU: Vestido de Hada
- 3NCHANTEDD1ZZY: Cetro de Hada
- ANGELT4NKED: Casco de Gato Morado
- ELLA: Falda rosada
- 1CON1CF4TMA: Uniforme escolar
- CH00P1E_1S_B4CK: Chaqueta, falda y zapatos (con ceros y no la letra O)
- MEGANPLAYSBOOTS: Botas con escarcha
- D1ORST4R: Moño y bolso
- S3M_0W3N_Y4Y: Bastón / Guadaña / Hacha (es 0W3N con un cero y no la letra O)
- KITTYUUHH: El gato de Caseoh
- BELALASLAY: Chaqueta
- KREEK: Gorro de lana
- LANATUTU: Vestido gratis
- ITSJUSTNICHOLAS: Chaqueta de motociclista
- M3RM4ID: Cola y top de sirena
- C4LLMEHH4LEY: Diadema y vestido
- IBELLASLAY: Coletas de sandía
- SUBM15CY: Pestañas y collar
- ASHLEYBUNNI: Pantuflas de conejo
- LABOOTS: Botas de tacón
- LANA: Top, pantalones cortos y calentadores de piernas
- LEAHASHE: Chaqueta y pantalones de sudadera
- UMOYAE: Minivestido inspirado en Chappell Roan
- TEKKYOOZ: Bolso de perlas
- LANABOW: Moño para el cabello rosado
Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.
Esperamos que esta lista de códigos de DTI les haya sido útil para disfrutar más de esta experiencia de Roblox. Recuerden que en GamerFocus pueden encontrar muchas más listas de códigos actualizadas para otros juegos de esta popular plataforma.
Más sobre Roblox
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.