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Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026

La moda no incomoda.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Uno de las experiencias más populares de Roblox desde hace ya varios años sigue siendo el juego de moda Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DIT’ y a continuación vamos a darles una lista de códigos activos a abril de 2026 para que consigan unas cuantas prendas extras.

Para redimir los códigos en esta experiencia deben seguir los siguientes pasos:

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¿Cuáles son los códigos activos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026?

¿Cuáles son los códigos activos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para abril de 2026?

Ahora sí, veamos la lista de códigos activos para Dress to Impress (Vestirse para impresionar) o ‘DTI’ en Roblox:

Última actualización: 4 de agosto de 2026

  • LANADOLLDRESS: Vestido Lana Tutu rediseñado (Nuevo)
  • LNY: Vestidos nuevos y artículos del año pasado
  • LIONDANCER: Conjunto de Danzante de León
  • KATSEYE: Conjunto Katseye
  • BHM26: Artículos del Partido Pantera Negra
  • CA11MEHHALEY: Conjunto de Oso
  • Vanillamace: Artículo y patrón de Vanillamace
  • PIXIIUWU: Vestido de Hada
  • 3NCHANTEDD1ZZY: Cetro de Hada
  • ANGELT4NKED: Casco de Gato Morado
  • ELLA: Falda rosada
  • 1CON1CF4TMA: Uniforme escolar
  • CH00P1E_1S_B4CK: Chaqueta, falda y zapatos (con ceros y no la letra O)
  • MEGANPLAYSBOOTS: Botas con escarcha
  • D1ORST4R: Moño y bolso
  • S3M_0W3N_Y4Y: Bastón / Guadaña / Hacha (es 0W3N con un cero y no la letra O)
  • KITTYUUHH: El gato de Caseoh
  • BELALASLAY: Chaqueta
  • KREEK: Gorro de lana
  • LANATUTU: Vestido gratis
  • ITSJUSTNICHOLAS: Chaqueta de motociclista
  • M3RM4ID: Cola y top de sirena
  • C4LLMEHH4LEY: Diadema y vestido
  • IBELLASLAY: Coletas de sandía
  • SUBM15CY: Pestañas y collar
  • ASHLEYBUNNI: Pantuflas de conejo
  • LABOOTS: Botas de tacón
  • LANA: Top, pantalones cortos y calentadores de piernas
  • LEAHASHE: Chaqueta y pantalones de sudadera
  • UMOYAE: Minivestido inspirado en Chappell Roan
  • TEKKYOOZ: Bolso de perlas
  • LANABOW: Moño para el cabello rosado

Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.

Esperamos que esta lista de códigos de DTI les haya sido útil para disfrutar más de esta experiencia de Roblox. Recuerden que en GamerFocus pueden encontrar muchas más listas de códigos actualizadas para otros juegos de esta popular plataforma.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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