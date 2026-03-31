Roblox: Códigos de Driving Empire (Imperio de conducción) para abril de 2026

Autos, kits, skins y dinero gratis para esta experiencia de Roblox.

PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Aunque esta experiencia de conducción y carreras ya tiene muchos años, recientemente está gozando de una segunda juventud gracias a nuevas actualizaciones de contenido. No importa si ustedes llevan varios años jugando Driving Empire (Imperio de Conducción) en Roblox o si son nuevos en las pistas, esta lista actualizada con códigos para autos, skins y dinero les va a ser útil.

Última actualización: 31 de marzo de 2026

Códigos activos de Driving Empire

No hay nuevos códigos desde la anterior actualización del 13 de marzo.

  • 10KITS: 10 kits de mejora
  • MARCH2026: auto Chevrolet Camaro ZL1
  • HAPPY2026: auto Renault Twizy 2015
  • HAPPYXMAS: Apariencia para bicicleta
  • CALL911: $50,911
  • GOBBLEGOBBLE: Kit de mejora
  • SPOOKY: $80,000
  • VEGAS2025: $50,000
  • WHOOPS: $75,000
  • RDCNASCAR25: auto NASCAR Toyota Camry XSE
  • 2MLIKES: auto Nissan GT-R 2017
  • BADGUYS2: auto Betty Beater de la película Los tipos malos 2
  • NASCAR100M: 200 Trofeos
  • CUSTOMIZATION2025: Kit de mejora
  • ZOOM: Fairway Zoomer de 2023
  • 200KMEMBERS: $50,000
  • NEWYEAR2025: $75,000

Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.

Cómo redimir códigos

Para redimir códigos activos en Driving Empire (Imperio de Conducción) debemos abrir esta experiencia de Roblox y seguir los siguientes pasos:

  • En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona la opción Configuración (ícono de un auto)
  • Seleccionamos la opción Códigos o ‘Codes’
  • Escribimos el código exactamente como aparece en la lista
  • Pulsamos el botón Enviar o ‘Submit’ para recibir la recompensa

Esperamos que esta lista de códigos les haya sido útil para disfrutar más de esta experiencia de Roblox. Recuerden que en GamerFocus pueden encontrar muchas más listas de códigos actualizadas para otros juegos de esta popular plataforma.

Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.

Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
