Roblox: Códigos de Driving Empire (marzo de 2026)

Autos, kits, skins y dinero gratis para esta experiencia de Roblox.

Lectura de 2 min

Aunque esta experiencia de conducción y carreras ya tiene muchos años, recientemente está gozando de una segunda juventud gracias a nuevas actualizaciones de contenido. No importa si ustedes llevan varios años jugando Driving Empire (Imperio de Conducción) en Roblox o si son nuevos en las pistas, esta lista actualizada con códigos para autos, skins y dinero les va a ser útil.

Última actualización: 2 de marzo de 2026

Códigos activos de Driving Empire

  • HAPPY2026: auto Renault Twizy 2015
  • HAPPYXMAS: Apariencia para bicicleta
  • CALL911: $50,911
  • GOBBLEGOBBLE: Kit de mejora
  • SPOOKY: $80,000
  • VEGAS2025: $50,000
  • WHOOPS: $75,000
  • RDCNASCAR25: auto NASCAR Toyota Camry XSE
  • 2MLIKES: auto Nissan GT-R 2017
  • BADGUYS2: auto Betty Beater de la película Los tipos malos 2
  • NASCAR100M: 200 Trofeos
  • CUSTOMIZATION2025: Kit de mejora
  • ZOOM: Fairway Zoomer de 2023
  • 200KMEMBERS: $50,000
  • NEWYEAR2025: $75,000

Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.

Cómo redimir códigos

Para redimir códigos activos en Driving Empire (Imperio de Conducción) debemos abrir esta experiencia de Roblox y seguir los siguientes pasos:

  • En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona la opción Configuración (ícono de un auto)
  • Seleccionamos la opción Códigos o ‘Codes’
  • Escribimos el código exactamente como aparece en la lista
  • Pulsamos el botón Enviar o ‘Submit’ para recibir la recompensa

Esperamos que esta lista de códigos les haya sido útil para disfrutar más de esta experiencia de Roblox. Recuerden que en GamerFocus pueden encontrar muchas más listas de códigos actualizadas para otros juegos de esta popular plataforma.

