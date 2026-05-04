Roblox: Códigos de Driving Empire (Imperio de conducción) para mayo de 2026

Aunque esta experiencia de conducción y carreras ya tiene muchos años, recientemente está gozando de una segunda juventud gracias a nuevas actualizaciones de contenido. No importa si ustedes llevan varios años jugando Driving Empire (Imperio de Conducción) en Roblox o si son nuevos en las pistas, esta lista actualizada con códigos para autos, skins y dinero les va a ser útil.
Última actualización: 4 de mayo de 2026
¿Cuáles son los códigos activos para Driving Empire (Imperio de conducción) en mayo 2026
- 10KITS: Canjea por 10 kits de tuning – nuevo
- MARCH2026: Canjea por un Chevrolet Camaro ZL1
- HAPPY2026: Canjea por un regalo de Año Nuevo
- CALL911: Canjea por 50,911 de dinero
- GOBBLEGOBBLE: Canjea por 10 kits de tuning
- SPOOKY: Canjea por 80,000 de dinero
- VEGAS2025: Canjea por 50,000 de dinero
- WHOOPS: Canjea por 75,000 de dinero
- RDCNASCAR25: Canjea por el NASCAR de Driving Empire
- 2MLIKES: Canjea por un Nissan GT-R Bolt 2017
- NASCAR100M: Canjea por 200 trofeos
- CUSTOMIZATION2025: Canjea por 10 kits de tuning
- 200KMEMBERS: Canjea por 50,000 de dinero
- NEWYEAR2025: Canjea por 75,000 de dinero
- ZOOM: Canjea por un Fairway Zoomer 2023
Les recordamos que los códigos caducan después de un tiempo, así que les recomendamos redimirlos lo más pronto posible.
Cómo redimir los códigos de Driving Empire
Para redimir códigos activos en Driving Empire (Imperio de Conducción) debemos abrir esta experiencia de Roblox y seguir los siguientes pasos:
- En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona la opción Configuración (ícono de un auto)
- Seleccionamos la opción Códigos o ‘Codes’
- Escribimos el código exactamente como aparece en la lista
- Pulsamos el botón Enviar o ‘Submit’ para recibir la recompensa
Esperamos que esta lista de códigos les haya sido útil para disfrutar más de esta experiencia de Roblox.
Roblox es una plataforma de juegos gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, dispositivos móviles iOS y Android y para PC.