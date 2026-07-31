Videojuegos

Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) agosto 2026

Canjea los códigos activos de Dueling Grounds en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

Dueling Grounds es una de las experiencias más populares de los últimos meses en Roblox. Este juego combina combates cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y escenarios dinámicos donde los jugadores se enfrentan en duelos intensos para demostrar quién es el verdadero maestro del campo de batalla. Si estás empezando, los códigos de Dueling Grounds te permitirán ganar monedas y gemas gratis para comprar tus primeras armas o mejorar tus habilidades. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuál es el código activo más reciente.

Códigos activos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) agosto 2026

Códigos activos de Dueling Grounds

Última actualización: 31 de julio de 2026

- Publicidad -
  • AwardsDeInnovación: Recompensas Gratis (Nuevo)
  • ActualizaciónMitadDeTemporada: Recompensas Gratis (Nuevo)
  • TerrenosDeWarhammer: 200 Gemas
  • EnfrentamientoDeCreadores: Recompensas Gratis
  • TerrenosPico: 500 Monedas y 80 Gemas
  • ComienzaLaTemporadaUno: 1000 Monedas y 80 Gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Cómo canjear códigos en Dueling Grounds (Campos de Duelo)

Roblox Dueling Grounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Dueling Grounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre Dueling Grounds en Roblox.
  • En el lobby principal, busca el botón Rewards, el ícono con el símbolo de estrella en la parte izquierda de la pantalla.
  • Baja a la tercera sección «Special Codes»
  • Escribe el código exactamente como aparece (respeta mayúsculas y minúsculas).
  • Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.
🔥

Más contenido de Roblox

Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
 Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto…
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
 Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing…
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
 Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
 Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para…
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (agosto 2026)
 Roblox códigos de 99 noches en el bosque…
Más de:
Roblox Roblox
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox códigos de Brookhaven RP (agosto 2026)
Siguiente artículo Roblox códigos de 99 noches en el bosque (agosto 2026)
No hay comentarios

Lo último

Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
Cultura POP
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Cine y TV
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
Videojuegos
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (agosto 2026)
Videojuegos