Roblox Códigos de Dueling Grounds (Febreros 2026)

Canjea los códigos activos de Dueling Grounds en Roblox

Dueling Grounds es una de las experiencias más populares de los últimos meses en Roblox. Este juego combina combates cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y escenarios dinámicos donde los jugadores se enfrentan en duelos intensos para demostrar quién es el verdadero maestro del campo de batalla. Si estás empezando, los códigos de Dueling Grounds te permitirán ganar monedas y gemas gratis para comprar tus primeras armas o mejorar tus habilidades. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuál es el código activo más reciente.

Cómo canjear códigos en Dueling Grounds

Roblox Dueling Grounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Dueling Grounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre Dueling Grounds en Roblox.
  • En el lobby principal, busca el botón Rewards, el ícono con el símbolo de estrella en la parte izquierda de la pantalla.
  • Baja a la tercera sección «Special Codes»
  • Escribe el código exactamente como aparece (respeta mayúsculas y minúsculas).
  • Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Dueling Grounds

Última actualización: 4 de febrero de 2026

  • WarhammerBuff2026 – 500 Monedas y 75 gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

