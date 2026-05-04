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Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) mayo 2026

Canjea los códigos activos de Dueling Grounds en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

Dueling Grounds es una de las experiencias más populares de los últimos meses en Roblox. Este juego combina combates cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y escenarios dinámicos donde los jugadores se enfrentan en duelos intensos para demostrar quién es el verdadero maestro del campo de batalla. Si estás empezando, los códigos de Dueling Grounds te permitirán ganar monedas y gemas gratis para comprar tus primeras armas o mejorar tus habilidades. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuál es el código activo más reciente.

Códigos activos deDueling Grounds (Campos de Duelo) mayo 2026

Códigos activos de Dueling Grounds

Última actualización: 4 de mayo de 2026

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CódigoRecompensa
WarhammerGrounds200 gemas – nuevo
CreatorShowdownRecompensas gratuitas – nuevo
PeakGrounds500 monedas y 80 gemas
SeasonOneBegins1000 monedas y 80 gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Cómo canjear códigos en Dueling Grounds (Campos de Duelo)

Roblox Dueling Grounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Dueling Grounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre Dueling Grounds en Roblox.
  • En el lobby principal, busca el botón Rewards, el ícono con el símbolo de estrella en la parte izquierda de la pantalla.
  • Baja a la tercera sección «Special Codes»
  • Escribe el código exactamente como aparece (respeta mayúsculas y minúsculas).
  • Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.
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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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