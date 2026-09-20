Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) septiembre 2026

Dueling Grounds es una de las experiencias más populares de los últimos meses en Roblox. Este juego combina combates cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y escenarios dinámicos donde los jugadores se enfrentan en duelos intensos para demostrar quién es el verdadero maestro del campo de batalla. Si estás empezando, los códigos de Dueling Grounds te permitirán ganar monedas y gemas gratis para comprar tus primeras armas o mejorar tus habilidades. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuál es el código activo más reciente.

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Códigos activos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) septiembre 2026

Última actualización: 20 de septiembre de 2026

Oathbreaker: Recompensas gratis (Nuevo)

Recompensas gratis InnovationAwards: Recompensas gratis (Nuevo)

Recompensas gratis DelayingGrounds2: 500 Monedas y 200 Gemas (Nuevo)

500 Monedas y 200 Gemas MidSeasonUpdate: Recompensas gratis

Recompensas gratis WarhammerGrounds: 200 Gemas

200 Gemas CreatorShowdown: Recompensas gratis

Recompensas gratis PeakGrounds: 500 Monedas y 80 Gemas

500 Monedas y 80 Gemas SeasonOneBegins: 1000 Monedas y 80 Gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Cómo canjear códigos en Dueling Grounds (Campos de Duelo)

Sigue estos pasos dentro de Dueling Grounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Dueling Grounds en Roblox.

En el lobby principal, busca el botón Rewards, el ícono con el símbolo de estrella en la parte izquierda de la pantalla.

Baja a la tercera sección «Special Codes»

Escribe el código exactamente como aparece (respeta mayúsculas y minúsculas).

Pulsa Redeem para recibir tu recompensa al instante.