Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)

Ants Empire es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Ants Empire, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.
Cómo canjear códigos en Empire Ants
Sigue estos pasos dentro de Ants Empire para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Ants Empire en Roblox.
- En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.
- Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.
- Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Empire Ants en agosto de 2026
Última actualización: 4 de agosto 2026
- CodeRewardsugar: 10 de Azúcar (Nuevo)
- colony: 1.5k de Comida
- ilikefood: 1k de Comida
- BONUS: 10 de Carambola
- herefishyfish: 5 de Carambola y 2k de Comida
- flame: 10 de Hoja de Oro
- 989: 20 de Hoja de Oro y 50 de Hoja
- pheromones: 10 de Azúcar, 50 de Hoja y 2.5k de Comida
- sugar: 10 de Azúcar
- supersecret: 10 de Hoja de Oro
- bedbugs: 10 de Hoja de Oro
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
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