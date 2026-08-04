Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)

Ants Empire es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Ants Empire, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.

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Cómo canjear códigos en Empire Ants

Sigue estos pasos dentro de Ants Empire para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Ants Empire en Roblox.

En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.

del lado izquierdo de la pantalla. Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.

Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Empire Ants en agosto de 2026

Última actualización: 4 de agosto 2026

CodeRewardsugar: 10 de Azúcar (Nuevo)

10 de Azúcar colony: 1.5k de Comida

1.5k de Comida ilikefood: 1k de Comida

1k de Comida BONUS: 10 de Carambola

10 de Carambola herefishyfish: 5 de Carambola y 2k de Comida

5 de Carambola y 2k de Comida flame: 10 de Hoja de Oro

10 de Hoja de Oro 989: 20 de Hoja de Oro y 50 de Hoja

20 de Hoja de Oro y 50 de Hoja pheromones: 10 de Azúcar, 50 de Hoja y 2.5k de Comida

10 de Azúcar, 50 de Hoja y 2.5k de Comida sugar: 10 de Azúcar

10 de Azúcar supersecret: 10 de Hoja de Oro

10 de Hoja de Oro bedbugs: 10 de Hoja de Oro

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.