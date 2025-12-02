Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)

Ants Empire es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Ants Empire, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.
Cómo canjear códigos en Empire Ants
Sigue estos pasos dentro de Ants Empire para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Ants Empire en Roblox.
- En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.
- Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.
- Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Empire Ants
Última actualización: Diciembre 2/2025
- supersecret – 10 Hojas de oro
- herefishyfish – 5 Frutas estrella + 2,000 Frutas
- bedbugs – 10 Hojas de oro
- flame – 10 Hojas de oro
- 989 – 20 Hojas de oro + 50 hojas
- ilikefood – 1000 Frutas
- BONUS – 10 Frutas estrella
- pheromones – 2500 Frutas
- colony – 1500 Frutas
- sugar – 10 Azúcar
- StickySituation – 5 seda
- SweetTreats – 1 de cada dulce
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.