Roblox Códigos de Empire Ants (Noviembre 2025)

Canjea los códigos activos de Empire Ants en Roblox

Roblox Empire Ants Códigos

Empire Ants es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Empire Ants, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Empire Ants

Roblox Empire Ants Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Empire Ants para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre Empire Ants en Roblox.
  • En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.
  • Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.
  • Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Empire Ants

Roblox Empire Ants Códigos

Última actualización: Noviembre 11/2025

  • supersecret – 10 Hojas de oro
  • herefishyfish – 5 Frutas estrella + 2,000 Frutas
  • bedbugs – 10 Hojas de oro
  • flame – 10 Hojas de oro
  • 989 – 20 Hojas de oro + 50 hojas
  • ilikefood – 1000 Frutas
  • BONUS – 10 Frutas estrella
  • pheromones – 2500 Frutas
  • colony – 1500 Frutas
  • sugar – 10 Azúcar

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
