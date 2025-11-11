Roblox Códigos de Empire Ants (Noviembre 2025)

Empire Ants es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Empire Ants, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Empire Ants

Sigue estos pasos dentro de Empire Ants para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Empire Ants en Roblox.

En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.

del lado izquierdo de la pantalla. Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.

Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Empire Ants

Última actualización: Noviembre 11/2025

supersecret – 10 Hojas de oro

– 10 Hojas de oro herefishyfish – 5 Frutas estrella + 2,000 Frutas

– 5 Frutas estrella + 2,000 Frutas bedbugs – 10 Hojas de oro

– 10 Hojas de oro flame – 10 Hojas de oro

– 10 Hojas de oro 989 – 20 Hojas de oro + 50 hojas

– 20 Hojas de oro + 50 hojas ilikefood – 1000 Frutas

– 1000 Frutas BONUS – 10 Frutas estrella

– 10 Frutas estrella pheromones – 2500 Frutas

– 2500 Frutas colony – 1500 Frutas

– 1500 Frutas sugar – 10 Azúcar

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.