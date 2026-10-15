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Roblox Códigos de Ants Empire (octubre 2026)

Canjea los códigos activos de Empire Ants en Roblox

Juan Diego Mejia
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Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Empire Ants Códigos

Ants Empire es un simulador recientes en Roblox que te permite construir tu propia colonia de hormigas. Tu misión es recolectar recursos, alimentar a tus obreras y expandir el imperio de hormigas. Una de las mejores formas de progresar rápido es usando códigos de Ants Empire, que dan oro, fruta, azúcar y otros materiales esenciales para la colonia. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Empire Ants

Roblox Empire Ants Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Ants Empire para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  • Abre Ants Empire en Roblox.
  • En el menú principal, haz clic en el ícono de Configuracion del lado izquierdo de la pantalla.
  • Escribe el código exactamente como aparece en la parte inferior del menú.
  • Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Empire Ants en octubre de 2026

Roblox Empire Ants Códigos

Última actualización: 15 de octubre 2026

  • cyberants: 15 minutos de boost para recolección de dinero (Nuevo)

Códigos de Ants Empire expirados:

  • colony: 1.5k de Comida
  • ilikefood: 1k de Comida
  • BONUS: 10 de Carambola
  • herefishyfish: 5 de Carambola y 2k de Comida
  • flame: 10 de Hoja de Oro
  • 989: 20 de Hoja de Oro y 50 de Hoja
  • pheromones: 10 de Azúcar, 50 de Hoja y 2.5k de Comida
  • sugar: 10 de Azúcar
  • supersecret: 10 de Hoja de Oro
  • bedbugs: 10 de Hoja de Oro

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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