Roblox Códigos de Fisch (Febrero 2026)

Fisch es un juego de pesca en Roblox el cual se ha mantenido muy relevante. Cuenta con una ambientación marina detallada y un sistema de progresión muy completo. Puedes explorar, mejorar equipamiento y personalizar tu experiencia para así ir encontrando los peces más raros del océano. Si estás empezando o quieres mejorar tu equipo sin gastar monedas, loscódigos de Fisch te ofrecen ítems especiales y piezas de personalización que no se consiguen fácilmente. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.
Cómo canjear códigos en Fisch
Sigue estos pasos dentro de Fisch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Fisch en Roblox.
- Una vez dentro del juego, haz clic en el ícono de Menú en la parte superior de la pantalla.
- Desplázate hasta el final inferior de la interfaz.
- Escribe el código exactamente como aparece en la sección Códigos.
- Presiona Enter o Intro para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Fisch
Última actualización 4 de febrero de 2026
- SCARLET – Skin escarlata
- TemporarySubmarine – Varias partes para submarino
- CARBON – Bobber carbón.
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.