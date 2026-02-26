Videojuegos

Roblox Códigos de Fisch (Marzo 2026)

Skins, partes para submarinos y más.

Fisch es un juego de pesca en Roblox que se ha mantenido muy relevante. Cuenta con una ambientación marina detallada y un sistema de progresión muy completo. Puedes explorar, mejorar equipamiento y personalizar tu experiencia para así ir encontrando los peces más raros del océano. Si estás empezando o quieres mejorar tu equipo sin gastar monedas, loscódigos de Fisch te ofrecen ítems especiales y piezas de personalización que no se consiguen fácilmente. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Fisch

Roblox Fisch Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Fisch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Fisch en Roblox.
  2. Una vez dentro del juego, haz clic en el ícono de Menú en la parte superior de la pantalla.
  3. Desplázate hasta el final inferior de la interfaz.
  4. Escribe el código exactamente como aparece en la sección Códigos.
  5. Presiona Enter o Intro para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Fisch

Roblox Fisch Evento Halloween

Última actualización 26 de febrero de 2026

  • ValentinesOver – Skin cyanbreaker (nueva)
  • SCARLET – Skin escarlata
  • TemporarySubmarine – Varias partes para submarino
  • CARBON – Bobber carbón.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

