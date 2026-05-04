Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)

Fisch es un juego de pesca en Roblox que se ha mantenido muy relevante. Cuenta con una ambientación marina detallada y un sistema de progresión muy completo. Puedes explorar, mejorar equipamiento y personalizar tu experiencia para así ir encontrando los peces más raros del océano. Si estás empezando o quieres mejorar tu equipo sin gastar monedas, los códigos de Fisch te ofrecen ítems especiales y piezas de personalización que no se consiguen fácilmente. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.
Cómo canjear códigos en Fisch
Sigue estos pasos dentro de Fisch para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Fisch en Roblox.
- Una vez dentro del juego, haz clic en el ícono de Menú en la parte superior de la pantalla.
- Desplázate hasta el final inferior de la interfaz.
- Escribe el código exactamente como aparece en la sección Códigos.
- Presiona Enter o Intro para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos para Fisch en el mes de mayo de 2026
Última actualización 4 de mayo de 2026
|Código
|Requisito de Nivel
|Fecha de Adición
|Fecha de Expiración
|Recompensas
|VenueTakeover
|25+
|2 de mayo, 2026
|3 de mayo, 2026
|1,000C$, Madera a la deriva gigante, Tentáculo dorado ×5 y un objeto aleatorio: Tótem de colapso de espeleotemas, Tótem de lluvia de estrellas, Tótem arcoíris, Silbato de Bloop, Tótem de caza de Megalodón, Tótem de caza de Kraken, Tótem de caza de Scylla o Tótem de caza de Dragón Colosal – nuevo
|SCARLET
|Sin requisito
|7 de diciembre, 2025
|15 de diciembre, 2026
|Scarlet
|TemporarySubmarine
Sin requisito
|1 de septiembre, 2025
|18 de octubre, 2026
|Aletas traseras, Paneles de metal, Aletas laterales, Parte superior de submarino, Ventanas
|CARBON
|Sin requisito
|25 de enero, 2025
|Nunca
|Carbono
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.