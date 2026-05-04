Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)

Por Juan Diego Mejia
Fisch es un juego de pesca en Roblox que se ha mantenido muy relevante. Cuenta con una ambientación marina detallada y un sistema de progresión muy completo. Puedes explorar, mejorar equipamiento y personalizar tu experiencia para así ir encontrando los peces más raros del océano. Si estás empezando o quieres mejorar tu equipo sin gastar monedas, los códigos de Fisch te ofrecen ítems especiales y piezas de personalización que no se consiguen fácilmente. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Fisch

Roblox Fisch Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Fisch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Fisch en Roblox.
  2. Una vez dentro del juego, haz clic en el ícono de Menú en la parte superior de la pantalla.
  3. Desplázate hasta el final inferior de la interfaz.
  4. Escribe el código exactamente como aparece en la sección Códigos.
  5. Presiona Enter o Intro para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos para Fisch en el mes de mayo de 2026

Última actualización 4 de mayo de 2026

CódigoRequisito de NivelFecha de AdiciónFecha de ExpiraciónRecompensas
VenueTakeover25+2 de mayo, 20263 de mayo, 20261,000C$, Madera a la deriva gigante, Tentáculo dorado ×5 y un objeto aleatorio: Tótem de colapso de espeleotemas, Tótem de lluvia de estrellas, Tótem arcoíris, Silbato de Bloop, Tótem de caza de Megalodón, Tótem de caza de Kraken, Tótem de caza de Scylla o Tótem de caza de Dragón Colosal – nuevo
SCARLETSin requisito7 de diciembre, 202515 de diciembre, 2026Scarlet
TemporarySubmarine
Sin requisito		1 de septiembre, 202518 de octubre, 2026Aletas traseras, Paneles de metal, Aletas laterales, Parte superior de submarino, Ventanas
CARBONSin requisito25 de enero, 2025NuncaCarbono
  • SCARLET – Skin escarlata
  • TemporarySubmarine – Varias partes para submarino
  • CARBON – Bobber carbón.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
