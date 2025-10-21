Roblox – Códigos de Fisch (Octubre 2025)

Fisch es un juego de pesca en Roblox el cual se ha mantenido relevante durante el último, este cuenta con una ambientación marina detallada y un sistema de progresión muy completo. Puedes explorar, mejorar equipamiento y personalizar tu experiencia para así ir encontrando los peces más raros del océano. Si estás empezando o quieres mejorar tu equipo sin gastar monedas, los códigos de Fisch te ofrecen ítems especiales y piezas de personalización que no se consiguen fácilmente. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos paso a paso.

Cómo canjear códigos en Fisch

Sigue estos pasos dentro de Fisch para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Fisch en Roblox. Una vez dentro del juego, haz clic en el ícono de Menú en la parte superior de la pantalla. Desplázate hasta el final inferior de la interfaz. Escribe el código exactamente como aparece en la sección Códigos. Presiona Enter o Intro para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Fisch

Última actualización Octubre 21/2025

TemporarySubmarine – Partes para un minisubmarino (Back Fins, Metal Panels, Side Fins, Submarine Top, Windows)

– Partes para un minisubmarino (Back Fins, Metal Panels, Side Fins, Submarine Top, Windows) CARBON – Caña de carbón.

– Caña de carbón. FISCHFRIGHT2025 – Libro mágico Mimic, Cesta de calabaza, 2025 de dinero.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.