Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.
Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.
Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights
Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
- Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
- Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de FNAF: Eternal Nights
Última actualización: Diciembre 2/2025
- 10M– 10 Monedas.
- CUSTOMNIGHT– 15 Monedas, 1 revivir.
- PURPLEGUY– 3 Monedas.
- RUN– 3 Monedas.
- ISEEYOU– 3 Monedas.
- FREDDYSQUAD– 3 Monedas.
- COREDASMAMINHAS – 2 Monedas.
- GADS – 2 Monedas.
- CALVONES – 2 Monedas.
- FUJIBETINHA – 1 Moneda.
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.