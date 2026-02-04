Videojuegos

Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Febrero 2026)

Canjea los códigos activos de FNAF: Eternal Nights en Roblox

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.

Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights

Roblox FNAF: Eternal Nights Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
  2. Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
  3. Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de FNAF: Eternal Nights

Última actualización: 4 de febrero de 2026

  • COB – Tres monedas
  • EDUARDO – Cinco monedas
  • FREDDY – Cinco monedas
  • CUPCAKE – Cinco monedas
  • WELCOME – Cinco monedas
  • GOLDENFREDDY – Cinco monedas
  • BONNIE – Cinco monedas
  • CHICA – Cinco monedas
  • ONEMORESHOT – Una resurrección
  • FOXY – Cinco monedas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

