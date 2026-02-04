Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Febrero 2026)

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.
Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.
Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights
Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
- Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
- Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos de FNAF: Eternal Nights
Última actualización: 4 de febrero de 2026
- COB – Tres monedas
- EDUARDO – Cinco monedas
- FREDDY – Cinco monedas
- CUPCAKE – Cinco monedas
- WELCOME – Cinco monedas
- GOLDENFREDDY – Cinco monedas
- BONNIE – Cinco monedas
- CHICA – Cinco monedas
- ONEMORESHOT – Una resurrección
- FOXY – Cinco monedas
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.