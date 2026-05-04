Videojuegos

Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)

Canjea los códigos activos de FNAF: Eternal Nights en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.

Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights

Roblox FNAF: Eternal Nights Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
  2. Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
  3. Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para FNAF: Eternal Nights en mayo de 2026

Códigos activos de FNAF: Eternal Nights

Última actualización: 4 de mayo de 2026

  • COB: 20 monedas – nuevo
  • 40MVISITS: 40 monedas – nuevo
  • FREDDYMOLHO: 3 monedas – nuevo
  • 10M: 10 monedas
  • CUSTOMNIGHT: 15 monedas y 1 reanimación
  • PURPLEGUY: 3 monedas
  • RUN: 3 monedas
  • ISEEYOU: 3 monedas
  • FREDDYSQUAD: 3 monedas
  • COREDASMAMINHAS: 2 monedas
  • GADS: 2 monedas
  • CALVONES: 2 monedas
  • FUJIBETINHA: 1 moneda

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
 Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime)…
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
 Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
 Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)
 Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)
Más de:
Five Nights At Freddy's Five Nights At Freddy's Roblox Roblox
Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (mayo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (mayo 2026)
Siguiente artículo Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
No hay comentarios

Lo último

Explicamos la película Exit 8, el significado del final, sus temas y por qué existe el ‘loop’
Cine y TV
Roblox Volleyball Legends Intro
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en mayo de 2026
Videojuegos