Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.
Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.
Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights
Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
- Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
- Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
- Escribe el código exactamente como aparece.
- Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.
Códigos activos para FNAF: Eternal Nights en mayo de 2026
Última actualización: 4 de mayo de 2026
- COB: 20 monedas – nuevo
- 40MVISITS: 40 monedas – nuevo
- FREDDYMOLHO: 3 monedas – nuevo
- 10M: 10 monedas
- CUSTOMNIGHT: 15 monedas y 1 reanimación
- PURPLEGUY: 3 monedas
- RUN: 3 monedas
- ISEEYOU: 3 monedas
- FREDDYSQUAD: 3 monedas
- COREDASMAMINHAS: 2 monedas
- GADS: 2 monedas
- CALVONES: 2 monedas
- FUJIBETINHA: 1 moneda
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.