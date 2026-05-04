Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Five Nights At Freddy's. Seguir

Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights

Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox. Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store). Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes). Escribe el código exactamente como aparece. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos para FNAF: Eternal Nights en mayo de 2026

Última actualización: 4 de mayo de 2026

COB: 20 monedas – nuevo

40MVISITS: 40 monedas – nuevo

FREDDYMOLHO: 3 monedas – nuevo

10M: 10 monedas

CUSTOMNIGHT: 15 monedas y 1 reanimación

PURPLEGUY: 3 monedas

RUN: 3 monedas

ISEEYOU: 3 monedas

FREDDYSQUAD: 3 monedas

COREDASMAMINHAS: 2 monedas

GADS: 2 monedas

CALVONES: 2 monedas

FUJIBETINHA: 1 moneda

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.