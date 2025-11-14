Videojuegos

Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Noviembre 2025)

Canjea los códigos activos de FNAF: Eternal Nights en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox FNAF: Eternal Nights Códigos Nuevos

FNAF: Eternal Nights es una de las múltiples experiencias de Roblox desarrolladas por Cob-Studios e inspiradas en los aclamados juegos de Five Nights at Freddy’s. Aquí te espera una ambientación más realista, oscura y llena de tensión, donde sobrevivir a los distintos animatrónicos se convierte en una experiencia realmente espeluznante.

Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos del juego te permiten obtener monedas y recursos adicionales que facilitan tus primeras noches. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en FNAF: Eternal Nights

Roblox FNAF: Eternal Nights Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de FNAF: Eternal Nights para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre FNAF: Eternal Nights en Roblox.
  2. Desde el lobby del juego haz clic en el botón de Tienda (Store).
  3. Dentro de la tienda selecciona la pestaña Códigos (Codes).
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Reclamar (Redeem) para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de FNAF: Eternal Nights

Roblox FNAF: Eternal Nights Códigos Nuevos

Última actualización: Noviembre 14/2025

  • BRUNOBESTAURA – 5 Monedas.
  • CAIOOPALEIROBRMOGADO – 2 Monedas.
  • FUJINUMABETINHA – 2 Monedas.
  • EXOTICBUTTERS – 2 Monedas.
  • EVILCUPCAKE – 2 Monedas.
  • KAUAAVELINO – 1 Monedas.
  • 8 – 8 Monedas.
  • MY PIZZERIA IS KINDA ROOFLESS – 2 Monedas.
  • 1 – 1 Monedas.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Ants Empire(Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar…
Así es Stella Montis, el nuevo mapa para ARC Raiders
Nintendo se pronuncia sobre los ‘docks’ de terceros para Switch 2 que resultaron afectados con el más reciente firmware
Última actualización de Nintendo Switch y Switch 2 corrompe a Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl
¡Concord vive de nuevo! Jugadores lograron crear sus propios servidores
SNK reduce su capital en un 80% ¿Qué puede significar esta reconfiguración financiera?
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Nintendo se pronuncia sobre los ‘docks’ de terceros para Switch 2 que resultaron afectados con el más reciente firmware
Siguiente artículo Así es Stella Montis, el nuevo mapa para ARC Raiders
No hay comentarios

Lo último

Dr. Stone Science Future, el primer tráiler de la última parte de la temporada final, muestra la alianza entre Xeno y Zenku
Anime y Manga
¿Cuándo llega la skin de Moe de Los Simpson a Fortnite?
Videojuegos
Todo lo revelado sobre Metroid Prime 4: Beyond en el nuevo video – historia, escenarios, amiibo y más
Videojuegos
Estas son las skins y objetos de Tyler The Creator en Fortnite
Videojuegos