Videojuegos

Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Diciembre 2025)

Canjea todos los códigos activos de Fruit Battlegrounds en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Fruit Battlegrounds es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Fruit Battlegrounds

Roblox Fruit Battlegrounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Fruit Battlegrounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Abre Fruit Battlegrounds en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta).
  3. En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Fruit Battlegrounds

Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • 1M50INSANE

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Guardianes del Anime Códigos Activos Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Roblox Empire Ants Códigos
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Videojuegos
Algo Malo Va a Pasar evento halloween
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Diciembre 2025)
Videojuegos
Roblox Fisch Evento Halloween
Roblox Códigos de Fisch (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de Restaurant Tycoon 3
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Diciembre 2025)
Videojuegos