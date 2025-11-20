Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Noviembre 2025)

Videojuegos

Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Fruit Battlegrounds es un juego en Roblox que se caracteriza por acción rápida tipo arena de pelea con coleccionables de frutas míticas inspiradas en el universo de One Piece que brindan diferentes habilidades. En este juego puedes luchar contra tus amigos y conseguir frutas para obtener habilidades únicas. Si quieres progresar más rápido en el juego, los desarrolladores lanzan códigos para obtener gemas gratis que te permiten obtener más frutas o reiniciar ventajas. Aquí te mostramos cómo canjear los códigos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Fruit Battlegrounds

Roblox Fruit Battlegrounds Códigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Fruit Battlegrounds para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Fruit Battlegrounds en Roblox.
  2. En el menú principal selecciona la opción Spin (Hacer girar la fruta).
  3. En la parte inferior izquierda encontrarás la interfaz para ingresar códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Pulsa Canjear para recibir tus gemas al instante.

Códigos activos de Fruit Battlegrounds

Roblox Fruit Battlegrounds Codes

Última actualización: Noviembre 20/2025

  • 1M40KRAZY!! – 600 Gems
  • 4MPUTAT3 – 1.200 Gemas
  • OMGUPDATE22 – 800 Gemas
  • pleasezakineedthis – 800 Gems

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

