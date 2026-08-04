Videojuegos

Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (agosto 2026)

Canjea los códigos activos de Ice Fishing Simulator en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Ice Fishing Simulator es un juego de pesca en hielo en Roblox desarrollado por WildGuest Games, donde el ritmo es relajado pero la progresión no se detiene. Empiezas perforando un agujero en el hielo, pescando tus primeras capturas y vendiéndolas para mejorar tu caña, fundas, equipamiento y herramientas de exploración. Con el tiempo desbloqueas nuevas zonas, cuevas y peces más valiosos, haciendo que cada mejora cuente.

Si quieres avanzar más rápido; comprar mejores cañas, aumentar tu capacidad o automatizar parte del proceso, los códigos son una ventaja enorme. Te darán monedas y gemas gratis para acelerar tu progreso sin esfuerzo. Aquí tienes la lista actualizada de códigos y cómo canjearlos correctamente..

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en Ice Fishing Simulator

Roblox Ice Fishing Simulator Códigos activos

Sigue estos pasos dentro de Ice Fishing Simulator para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Ice Fishing Simulator en Roblox.
  2. Reclama un espacio de pesca.
  3. En el menú izquierdo de la pantalla de juego selecciona el botón Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Haz clic en Canjear y recibirás tu recompensa al instante.

Códigos activos de Ice Fishing Simulator en agosto de 2026

Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Última actualización: 4 de agosto 2026

  • ChristmasTree: 500 Gemas (Nuevo)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
 Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
 Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026
 Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para…
Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
 Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
 Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto…
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots [Swing Obby for Brainrots] (agosto 2026)
 Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots [Swing…
Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026
Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
El juego tipo ‘beat em’ up’ de The Walking Dead ya tiene fecha de lanzamiento y diferentes ediciones
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Empire Ants Códigos Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
No hay comentarios

Lo último

SOFA 2026: fechas, entradas y toda la información sobre la feria «geek» más importante de Colombia
Cultura POP
Black Clover: así es el tráiler promocional del tankōbon final del manga de Yuki Tabata
Anime y Manga
Estos son los juegos de Xbox Game Pass para agosto de 2026
Videojuegos
The Hood llega a Marvel Rivals en la temporada 9.5: fecha, detalles, nuevas skins y más
Videojuegos