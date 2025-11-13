Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)

Ice Fishing Simulator es un juego de pesca en hielo en Roblox desarrollado por WildGuest Games, donde el ritmo es relajado pero la progresión no se detiene. Empiezas perforando un agujero en el hielo, pescando tus primeras capturas y vendiéndolas para mejorar tu caña, fundas, equipamiento y herramientas de exploración. Con el tiempo desbloqueas nuevas zonas, cuevas y peces más valiosos, haciendo que cada mejora cuente.

Si quieres avanzar más rápido; comprar mejores cañas, aumentar tu capacidad o automatizar parte del proceso, los códigos son una ventaja enorme. Te darán monedas y gemas gratis para acelerar tu progreso sin esfuerzo. Aquí tienes la lista actualizada de códigos y cómo canjearlos correctamente..

Cómo canjear códigos en Ice Fishing Simulator

Sigue estos pasos dentro de Ice Fishing Simulator para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Ice Fishing Simulator en Roblox. Reclama un espacio de pesca. En el menú izquierdo de la pantalla de juego selecciona el botón Códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Haz clic en Canjear y recibirás tu recompensa al instante.

Códigos activos de Ice Fishing Simulator

Última actualización: Noviembre 13/2025

ICE – 5 000 Monedas.

– 5 000 Monedas. WildGuestGames – 5 000 Monedas.

– 5 000 Monedas. FISH – 500 Gemas.

– 500 Gemas. THANKS – 500 Gemas.

– 500 Gemas. VOIDFANG – 500 Gemas.

– 500 Gemas. SCARECROW – 500 Gemas.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.