Videojuegos

Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)

Canjea los códigos activos de Ice Fishing Simulator en Roblox

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Ice Fishing Simulator es un juego de pesca en hielo en Roblox desarrollado por WildGuest Games, donde el ritmo es relajado pero la progresión no se detiene. Empiezas perforando un agujero en el hielo, pescando tus primeras capturas y vendiéndolas para mejorar tu caña, fundas, equipamiento y herramientas de exploración. Con el tiempo desbloqueas nuevas zonas, cuevas y peces más valiosos, haciendo que cada mejora cuente.

Si quieres avanzar más rápido; comprar mejores cañas, aumentar tu capacidad o automatizar parte del proceso, los códigos son una ventaja enorme. Te darán monedas y gemas gratis para acelerar tu progreso sin esfuerzo. Aquí tienes la lista actualizada de códigos y cómo canjearlos correctamente..

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en Ice Fishing Simulator

Roblox Ice Fishing Simulator Códigos activos

Sigue estos pasos dentro de Ice Fishing Simulator para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Ice Fishing Simulator en Roblox.
  2. Reclama un espacio de pesca.
  3. En el menú izquierdo de la pantalla de juego selecciona el botón Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Haz clic en Canjear y recibirás tu recompensa al instante.

Códigos activos de Ice Fishing Simulator

Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Última actualización: Noviembre 13/2025

  • ICE – 5 000 Monedas.
  • WildGuestGames – 5 000 Monedas.
  • FISH – 500 Gemas.
  • THANKS – 500 Gemas.
  • VOIDFANG – 500 Gemas.
  • SCARECROW – 500 Gemas.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Empire Ants (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (Noviembre 2025)
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar…
Roblox – Códigos de Fisch (Noviembre 2025)
Solo Leveling: KARMA, Netmarble presenta el opening del juego en G-STAR 2025
Red Dead Redemption por fin tendrá versiones para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y móviles
Conoce algunos de los personajes originales en Pokémon Pokopia para Switch 2 y su tráiler extendido
El evento ‘Supersónico’ trae alta velocidad y recompensas gratis a Apex Legends
Immortals Fenyx Rising está gratis para PC en la Ubisoft Store por tiempo limitado
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada 2 le da la bienvenida a Kong
No hay comentarios

Lo último

Monarch: Legacy of Monsters, tráiler de la temporada 2 le da la bienvenida a Kong
Cine y TV
Todos los nominados a los premios The Indie Game Awards 2025
Videojuegos
Habrá un MMORPG de Horizon para móviles, no lo anunciaron para PS5
Videojuegos
Es anunciado el anime Death Stranding Isolations que llegará de manera exclusiva a Disney+
Anime y Manga