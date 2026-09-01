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Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (septiembre 2026)

Canjea los códigos activos de Ice Fishing Simulator en Roblox

Juan Diego Mejia
Por
Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Ice Fishing Simulator es un juego de pesca en hielo en Roblox desarrollado por WildGuest Games, donde el ritmo es relajado pero la progresión no se detiene. Empiezas perforando un agujero en el hielo, pescando tus primeras capturas y vendiéndolas para mejorar tu caña, fundas, equipamiento y herramientas de exploración. Con el tiempo desbloqueas nuevas zonas, cuevas y peces más valiosos, haciendo que cada mejora cuente.

Si quieres avanzar más rápido; comprar mejores cañas, aumentar tu capacidad o automatizar parte del proceso, los códigos son una ventaja enorme. Te darán monedas y gemas gratis para acelerar tu progreso sin esfuerzo. Aquí tienes la lista actualizada de códigos y cómo canjearlos correctamente..

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Cómo canjear códigos en Ice Fishing Simulator

Roblox Ice Fishing Simulator Códigos activos

Sigue estos pasos dentro de Ice Fishing Simulator para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Ice Fishing Simulator en Roblox.
  2. Reclama un espacio de pesca.
  3. En el menú izquierdo de la pantalla de juego selecciona el botón Códigos.
  4. Escribe el código exactamente como aparece.
  5. Haz clic en Canjear y recibirás tu recompensa al instante.

Códigos activos de Ice Fishing Simulator en septiembre de 2026

Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca

Última actualización: 1 de septiembre 2026

  • fsback: 25 Fragmentos (Nuevo)
  • sunshine: 100 Gemas
  • eggs: 250 Gemas
  • HEARTS: 250 Gemas
  • Water: 300 Gemas
  • CHRISTMAS: 50 Fragmentos
  • STARFALL: 250 Gemas
  • MEMORIALDAY2025: 400 Gemas
  • THEISLANDWASFAKE: 150 Gemas
  • FSFOREVER: 200 Gemas
  • FISHINGMAS24: 150 Gemas

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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