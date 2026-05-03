Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (mayo 2026)

Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

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Cómo canjear códigos en Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game)

Sigue estos pasos dentro de Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Untitled Boxing Game en Roblox .

. En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.

selecciona la opción códigos. Escribe el código exactamente como aparece .

. Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Juego de boxeo sin título de mayo 2026

Última actualización de códigos de Untitled Boxing Game: 4 de mayo de 2026

Código Recompensa Cantidad berto Giros (Spins) 5 disjoints Giros (Spins) 5 vexthegoat Giros (Spins) 10 whitecash Dinero (Cash) 15,000 joeisreal Giros (Spins) 10 fastservers Dinero (Cash) 12,000 jumpscare Giros (Spins) 10 shotgunrework Giros (Spins) 15 freeemoteforall Giro de Emote 1 ubgforever Giros (Spins) 5 freecrates Dinero (Cash) 3,000 ubgliveson Giros de la suerte (Lucky spins) 14

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Fuente: experiencia de Untitled Boxing Game en Roblox