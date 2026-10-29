Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (noviembre 2026)

Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

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Cómo canjear códigos en Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game)

Sigue estos pasos dentro de Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Untitled Boxing Game en Roblox .

. En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.

selecciona la opción códigos. Escribe el código exactamente como aparece .

. Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Juego de boxeo sin título de noviembre de 2026

Última actualización de códigos de Untitled Boxing Game: 29 de octubre de 2026

akuma: 5 Giros Afortunados (nuevo)

5 Giros Afortunados ragingdemon: 10 Giros (nuevo)

10 Giros streetfighter: 6 Giros Afortunados

6 Giros Afortunados ryu: 10 Giros

10 Giros deimos: 5 Giros

5 Giros terror: 15 Giros

15 Giros thedoctorwillseeyousoon: 7 Giros Afortunados

7 Giros Afortunados surgeon: 8 Giros Afortunados

8 Giros Afortunados 3years: 8 Giros Afortunados

8 Giros Afortunados lynn: 7 Giros Afortunados

7 Giros Afortunados regularfish: 4 Giros Gratis

4 Giros Gratis dragonfish: 10 Giros Gratis

10 Giros Gratis loveintheair: 5 Giros Afortunados

5 Giros Afortunados lovefromubg: 5 Giros Afortunados

5 Giros Afortunados whitecash: 14,999 de Dinero

14,999 de Dinero adrenaline: 10 Giros Gratis

10 Giros Gratis vexthegoat: 15 Giros Gratis

15 Giros Gratis dualemotes: Emote Gratis

Emote Gratis justtakethecash: 9,999 de Dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

Fuente: experiencia de Untitled Boxing Game en Roblox