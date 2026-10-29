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Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (noviembre 2026)

Canjea todos los códigos activos de Untitled Boxing Game en Roblox.

Juan Diego Mejia
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Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min

Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) es uno de los juegos de boxeo PvP más populares de Roblox, conocido por su combate rápido, estilos de pelea variados y un sistema de progresión basado en giros (spins) para obtener estilos nuevos. El juego destaca por ser completamente gratis sin ventajas de pago, permitiendo a todos los jugadores mejorar únicamente mediante práctica, giros y dinero dentro del juego. Si quieres obtener más spins o dinero rápidamente, los desarrolladores publican códigos que otorgan recompensas gratuitas para progresar con ventaja. Aquí te mostramos cómo canjearlos y cuáles están activos actualmente.

Cómo canjear códigos en Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game)

Roblox Untitled Boxing Game Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Juego de boxeo sin título (Untitled Boxing Game) para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  • Abre Untitled Boxing Game en Roblox.
  • En el menú izquierdo de la pantalla selecciona la opción códigos.
  • Escribe el código exactamente como aparece.
  • Pulsa Redeem para recibir la recompensa al instante.

Códigos activos de Juego de boxeo sin título de noviembre de 2026

Roblox Untitled Boxing Game Códigos

Última actualización de códigos de Untitled Boxing Game: 29 de octubre de 2026

  • akuma: 5 Giros Afortunados (nuevo)
  • ragingdemon: 10 Giros (nuevo)
  • streetfighter: 6 Giros Afortunados
  • ryu: 10 Giros
  • deimos: 5 Giros
  • terror: 15 Giros
  • thedoctorwillseeyousoon: 7 Giros Afortunados
  • surgeon: 8 Giros Afortunados
  • 3years: 8 Giros Afortunados
  • lynn: 7 Giros Afortunados
  • regularfish: 4 Giros Gratis
  • dragonfish: 10 Giros Gratis
  • loveintheair: 5 Giros Afortunados
  • lovefromubg: 5 Giros Afortunados
  • whitecash: 14,999 de Dinero
  • adrenaline: 10 Giros Gratis
  • vexthegoat: 15 Giros Gratis
  • dualemotes: Emote Gratis
  • justtakethecash: 9,999 de Dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Fuente: experiencia de Untitled Boxing Game en Roblox

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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