Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)

La experiencia Jujutsu Infinite en Roblox es un juego de artes marciales —parecido a un Arena Fighter con elementos RPG que se basa en Jujutsu Kaisen— que permite a los jugadores convertir la energía maldita en poderosos movimientos de combate. El núcleo de las habilidades reside en las Técnicas Innatas, las cuales definen el estilo de pelea de cada usuario. Para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores lanzan códigos que otorgan spins (giros) adicionales, permitiendo obtener mejores técnicas. Es importante destacar que, para acceder a estas funciones, los jugadores deben completar el tutorial, ya que omitirlo conlleva la pérdida de 20 giros gratuitos.

¿Cuáles son los códigos activos para Jujutsu Infinite en febrero 2026?

Como dijimos anteriormente, para facilitar el progreso inicial, los desarrolladores habilitan una serie de códigos promocionales que otorgan recursos. A diferencia de otros títulos, no existen requisitos mínimos de nivel para canjear estas recompensas, aunque los códigos suelen tener una validez corta de entre dos y cuatro semanas.

Códigos activos para Jujutsu Infinite:

WINTER_END – 50 Spins (expira el 14 de febrero de 2026)

– 50 Spins (expira el 14 de febrero de 2026) 1M_LIKES – 50 Spins (expira el 12 de febrero de 2026)

– 50 Spins (expira el 12 de febrero de 2026) 96_PERCENT – 50 Spins (expira el 12 de febrero de 2026)

– 50 Spins (expira el 12 de febrero de 2026) 2M_FAVS – 50 Spins (expira el 12 de febrero de 2026)

¿Cómo canjear códigos en Jujutsu Infinite?

Sigue estos pasos dentro de Jujutsu Infinite para canjear los códigos y reclamar tus recompensas:

Desde el interior de la partida:

Haz clic en el ícono del carrito de compras (tienda) situado en la esquina superior izquierda. Al abrirse la tienda, aparecerá el mensaje “Canjear el código aquí”. Confirmar: Introduce el código en el cuadro de texto y presiona el botón “>” para recibir las recompensas.

Fuente: Discord oficial de Jujutsu Infinite