Videojuegos

Roblox Códigos de Mugen (agosto 2026)

Canjea los códigos activos de Mugen en Roblox y consigue recompensas.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Mugen Códigos Activos

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Mugen

Roblox Mugen Códigos

Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:

- Publicidad -
  1. Únete al grupo del desarrollador aquí
  2. Abre Mugen dentro de Roblox.
  3. No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby
  4. En la parte inferior dale click a la opción «Codes«.
  5. Introduce el código tal cual como aparece.
  6. Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.

Códigos activos de Mugen en agosto de 2026

Roblox Mugen Códigos Activos

Última actualización: 4 de agosto 2026

  • CHASE: Recompensas gratis (Nuevo)
  • MUGENISCOMINGBACK: Recompensas gratis (Nuevo)
  • MUGENHUB: Recompensas gratis

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (agosto 2026)
 Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (agosto 2026)
Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
 Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
 Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026
 Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para…
Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
 Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
 Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto…
Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (agosto 2026)
Roblox Códigos de Ants Empire (agosto 2026)
Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)
Roblox: Códigos de Dress to Impress (Vestirse para impresionar) para agosto de 2026
Roblox: códigos activos de Jujutsu Shenanigans (agosto 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox Ice Fishing Simulator Base de pesca Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (agosto 2026)
No hay comentarios

Lo último

SOFA 2026: fechas, entradas y toda la información sobre la feria «geek» más importante de Colombia
Cultura POP
El juego tipo ‘beat em’ up’ de The Walking Dead ya tiene fecha de lanzamiento y diferentes ediciones
Videojuegos
Black Clover: así es el tráiler promocional del tankōbon final del manga de Yuki Tabata
Anime y Manga
Estos son los juegos de Xbox Game Pass para agosto de 2026
Videojuegos