Roblox Códigos de Mugen (agosto 2026)

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

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Cómo canjear códigos en Mugen

Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Únete al grupo del desarrollador aquí Abre Mugen dentro de Roblox. No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby En la parte inferior dale click a la opción «Codes«. Introduce el código tal cual como aparece. Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.

Códigos activos de Mugen en agosto de 2026

Última actualización: 4 de agosto 2026

CHASE: Recompensas gratis (Nuevo)

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Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.