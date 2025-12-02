Roblox Códigos de Mugen (Diciembre 2025)

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Mugen

Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Mugen dentro de Roblox. No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby En la parte inferior dale click a la opción «Codes«. Introduce el código. Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.

Códigos activos de Mugen

Última actualización: Diciembre 2/2025

MUGENHUB – 5 Giros con suerte + Yens.

– 5 Giros con suerte + Yens. MUGENINFINITY – 15 Giros con suerte.

– 15 Giros con suerte. CONSOLECURSOR – 5 Giros con suerte.

– 5 Giros con suerte. DECEMBER

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.