Roblox Códigos de Mugen (Octubre 2025)

Canjea los códigos activos de Mugen en Roblox y consigue recompensas.

Roblox Mugen Códigos Activos

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Mugen

Roblox Mugen Códigos

Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre Mugen dentro de Roblox.
  2. No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby
  3. En la parte inferior dale click a la opción «Codes«.
  4. Introduce el código.
  5. Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.

Códigos activos de Mugen

Roblox Mugen Códigos Activos

Última actualización: Octubre 4/2025

  • MUGENHUB – 5 Giros con suerte + Yens.
  • MUGENINFINITY – 15 Giros con suerte.
  • CONSOLECURSOR – 5 Giros con suerte.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

