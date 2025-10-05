Roblox Códigos de Mugen (Octubre 2025)

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.
Cómo canjear códigos en Mugen
Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Abre Mugen dentro de Roblox.
- No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby
- En la parte inferior dale click a la opción «Codes«.
- Introduce el código.
- Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.
Códigos activos de Mugen
Última actualización: Octubre 4/2025
- MUGENHUB – 5 Giros con suerte + Yens.
- MUGENINFINITY – 15 Giros con suerte.
- CONSOLECURSOR – 5 Giros con suerte.
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.