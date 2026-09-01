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Roblox Códigos de Mugen (septiembre 2026)

Canjea los códigos activos de Mugen en Roblox y consigue recompensas.

Juan Diego Mejia
Por
Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Mugen Códigos Activos

Mugen es un juego de combate en Roblox inspirado en la estética anime y el folclore japonés, donde los jugadores dominan diferentes estilos y habilidades especiales en intensas batallas. Si estás empezando o quieres progresar más rápido, los códigos son una gran ayuda: te otorgan spins, yen y otras recompensas gratuitas para potenciar tu personaje y desbloquear nuevos estilos de pelea. Aquí te mostramos los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Mugen

Roblox Mugen Códigos

Sigue estos pasos dentro de Mugen para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Únete al grupo del desarrollador aquí
  2. Abre Mugen dentro de Roblox.
  3. No le des a Play o Jugar, los códigos se canjean en el Lobby
  4. En la parte inferior dale click a la opción «Codes«.
  5. Introduce el código tal cual como aparece.
  6. Haz clic en Redeem para recibir tu recompensa.

Códigos activos de Mugen en septiembre de 2026

Roblox Mugen Códigos Activos

Última actualización: 1 de septiembre 2026

  • JAPANDAYZ2 : Recompensas gratuitas (Nuevo)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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