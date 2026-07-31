Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026

Obby oscilante para Brainrots es un juego de carreras de obstáculos de Roblox desarrollado por HEY THATS MINE. Los jugadores deben superan desafiantes niveles usando mecánicas de balanceo de cuerda y saltos precisos. El juego anima a los jugadores a dominar el movimiento y la sincronización mientras se desplazan de plataforma en plataforma, evitando caídas mortales.

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En lugar de los tradicionales obstáculos de solo saltos, el juego introduce un sistema de balanceo de cuerda donde los jugadores deben hacer un doble salto para agarrar cuerdas colgantes, usar el impulso para alcanzar plataformas distantes y mantener el control para evitar caer al vacío.

Cómo canjear códigos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots)

Abre Obby oscilante para Brainrots en Roblox.

Abre el menú de Códigos o Recompensas.

Introduce el código en el espacio de canje.

Pulsa ‘Canjear’ para recibir tu recompensa.

Última actualización: 31 de julio 2026

Códigos activos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto del 2026

PYRO: 2 pociones de EXP

DUCKYFUSION: 2 pociones de EXP

DUCKS: 2 pociones de EXP

Uncle: 2 pociones de EXP

ZAPYBARA: 2 pociones de EXP

BWAB: 2 pociones de EXP

Capybara: 2 pociones de EXP

Brainblock: 2 pociones de EXP

Season10: 2 pociones de EXP

Dragoni: 2 pociones de EXP

EVIL: 2 pociones de EXP

Krang: 2 pociones de EXP

Combinsion: 2 pociones de EXP

Beowl: 2 pociones de EXP

Easter2026: 2 pociones de EXP

Luck: 2 pociones de EXP

Patrick: 2 pociones de EXP

Ding: 2 pociones de EXP

Dididididi: 2 pociones de EXP

Fishybara: 2 pociones de EXP Pociones

Brainheaven: 2 pociones de EXP

2026: 4 pociones de Mega EXP

List: 4 pociones de Mega EXP

Cheese: 2 pociones de Mega EXP

OP: 4 pociones de Mega EXP

Tsunami: 2 pociones de Mega EXP

Man Man: 2 pociones de Mega EXP

Love: 2 pociones de Mega EXP

I2W: 2 cajas de pan de jengibre

Tower: 4 pociones de Mega EXP

Festive: 4 pociones de Mega EXP

Mushrooms: 3 pociones de Mega EXP

i2Perfect: 3 pociones de Mega EXP

Season 7: 2 pociones de Mega EXP

Thankful: 2 pociones de Mega EXP

THANKSGIVING: 2 pociones de Mega EXP

CADABRA: 2 pociones de Mega EXP

Spooky: 2 pociones de Mega EXP

Trinket: 30 fragmentos de Larila

Drulimero: 5 pociones de Mega EXP Pociones

HALLOWEEN: 2 pociones de EXP

TriTriTri: 2 mega pociones de EXP

SECRET: 2 pociones de EXP

LOLOCODE41: 1 caja Lolo

Goaaat: 3 pociones de EXP

YONICODE7: 4 cajas Yoni

POTIONCODE9: 2 pociones de EXP

Guardian: 2 mega pociones de EXP

ToToToTo: 2 mega pociones de EXP

Sewer: 2 mega pociones de EXP

MEDUS: 2 mega pociones de EXP

Eternal: 2 pociones de EXP

Hotspot: 3 pociones de EXP

CODE897: 4 mega pociones de EXP

FixedBoss31: 1 mega poción de EXP

Abyss: 2 pociones de EXP

Lukeblox2: 1 mega poción de EXP

TUNGTUNGx15: 2 cajas de la bóveda

PIXSUMMEREVENT1: 2x Caja de la Bóveda

Dungeon: 3x Pociones de EXP

TUNGTUNG13: 2x Caja de la Bóveda

TUNG247: 2x Cajas Lolo

SummerPart2: 3x Pociones de EXP

Glorbo: 4x Pociones de EXP

Summer2025: 3x Pociones de EXP

Fixed82: 1x Caja Lolo

Udin Din Dun: 3x Pociones de EXP

ÍNDICE: 3x Pociones de EXP

BrainCore: 3x Pociones de EXP

VOIDPART2: 1x Boleto del Vacío

JoinFix5: 30x Boletos del Vacío

VOIDEVENT: 1x Boleto del Vacío

LOLO1: 1x Caja Lolo

MATTEOOO: 3x Pociones de EXP

Fixed27: 1x Caja Lolo

Ambalabu: 2x Pociones de EXP

Tralalero: 3x Pociones de EXP

Easter: 1x EXP Poción

i2perfect1: 2 pociones de EXP

lolgame1: 2 pociones de EXP

release: 1 poción de victorias

Códigos ya expirados:

Código Recompensa BRAINROTBOOST 2x Aumento de monedas SWINGMASTER Impulso gratuito OBBYPOWER Monedas de bonificación ROPEHERO Aumento de velocidad VOIDRUNNER Ruta cosmética

La búsqueda de códigos para Obby oscilante para Brainrots está en auge entre los jugadores de Roblox que disfrutan de los desafíos con obstáculos y la dinámica de plataformas. Obby oscilante para Brainrots es una experiencia dinámica de Roblox donde los jugadores realizan dobles saltos, se agarran a cuerdas y se balancean por plataformas flotantes mientras intentan evitar caer al vacío. El juego combina la mecánica clásica de obby con el movimiento de balanceo de cuerdas, creando un desafío rápido y emocionante que premia la precisión y la sincronización.