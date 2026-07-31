Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026

Obby oscilante para Brainrots es un juego de carreras de obstáculos de Roblox desarrollado por HEY THATS MINE. Los jugadores deben superan desafiantes niveles usando mecánicas de balanceo de cuerda y saltos precisos. El juego anima a los jugadores a dominar el movimiento y la sincronización mientras se desplazan de plataforma en plataforma, evitando caídas mortales.
En lugar de los tradicionales obstáculos de solo saltos, el juego introduce un sistema de balanceo de cuerda donde los jugadores deben hacer un doble salto para agarrar cuerdas colgantes, usar el impulso para alcanzar plataformas distantes y mantener el control para evitar caer al vacío.
Cómo canjear códigos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots)
- Abre Obby oscilante para Brainrots en Roblox.
- Abre el menú de Códigos o Recompensas.
- Introduce el código en el espacio de canje.
- Pulsa ‘Canjear’ para recibir tu recompensa.
Última actualización: 31 de julio 2026
Códigos activos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto del 2026
PYRO: 2 pociones de EXP
DUCKYFUSION: 2 pociones de EXP
DUCKS: 2 pociones de EXP
Uncle: 2 pociones de EXP
ZAPYBARA: 2 pociones de EXP
BWAB: 2 pociones de EXP
Capybara: 2 pociones de EXP
Brainblock: 2 pociones de EXP
Season10: 2 pociones de EXP
Dragoni: 2 pociones de EXP
EVIL: 2 pociones de EXP
Krang: 2 pociones de EXP
Combinsion: 2 pociones de EXP
Beowl: 2 pociones de EXP
Easter2026: 2 pociones de EXP
Luck: 2 pociones de EXP
Patrick: 2 pociones de EXP
Ding: 2 pociones de EXP
Dididididi: 2 pociones de EXP
Fishybara: 2 pociones de EXP Pociones
Brainheaven: 2 pociones de EXP
2026: 4 pociones de Mega EXP
List: 4 pociones de Mega EXP
Cheese: 2 pociones de Mega EXP
OP: 4 pociones de Mega EXP
Tsunami: 2 pociones de Mega EXP
Man Man: 2 pociones de Mega EXP
Love: 2 pociones de Mega EXP
I2W: 2 cajas de pan de jengibre
Tower: 4 pociones de Mega EXP
Festive: 4 pociones de Mega EXP
Mushrooms: 3 pociones de Mega EXP
i2Perfect: 3 pociones de Mega EXP
Season 7: 2 pociones de Mega EXP
Thankful: 2 pociones de Mega EXP
THANKSGIVING: 2 pociones de Mega EXP
CADABRA: 2 pociones de Mega EXP
Spooky: 2 pociones de Mega EXP
Trinket: 30 fragmentos de Larila
Drulimero: 5 pociones de Mega EXP Pociones
HALLOWEEN: 2 pociones de EXP
TriTriTri: 2 mega pociones de EXP
SECRET: 2 pociones de EXP
LOLOCODE41: 1 caja Lolo
Goaaat: 3 pociones de EXP
YONICODE7: 4 cajas Yoni
POTIONCODE9: 2 pociones de EXP
Guardian: 2 mega pociones de EXP
ToToToTo: 2 mega pociones de EXP
Sewer: 2 mega pociones de EXP
MEDUS: 2 mega pociones de EXP
Eternal: 2 pociones de EXP
Hotspot: 3 pociones de EXP
CODE897: 4 mega pociones de EXP
FixedBoss31: 1 mega poción de EXP
Abyss: 2 pociones de EXP
Lukeblox2: 1 mega poción de EXP
TUNGTUNGx15: 2 cajas de la bóveda
PIXSUMMEREVENT1: 2x Caja de la Bóveda
Dungeon: 3x Pociones de EXP
TUNGTUNG13: 2x Caja de la Bóveda
TUNG247: 2x Cajas Lolo
SummerPart2: 3x Pociones de EXP
Glorbo: 4x Pociones de EXP
Summer2025: 3x Pociones de EXP
Fixed82: 1x Caja Lolo
Udin Din Dun: 3x Pociones de EXP
ÍNDICE: 3x Pociones de EXP
BrainCore: 3x Pociones de EXP
VOIDPART2: 1x Boleto del Vacío
JoinFix5: 30x Boletos del Vacío
VOIDEVENT: 1x Boleto del Vacío
LOLO1: 1x Caja Lolo
MATTEOOO: 3x Pociones de EXP
Fixed27: 1x Caja Lolo
Ambalabu: 2x Pociones de EXP
Tralalero: 3x Pociones de EXP
Easter: 1x EXP Poción
i2perfect1: 2 pociones de EXP
lolgame1: 2 pociones de EXP
release: 1 poción de victorias
Códigos ya expirados:
|Código
|Recompensa
|BRAINROTBOOST
|2x Aumento de monedas
|SWINGMASTER
|Impulso gratuito
|OBBYPOWER
|Monedas de bonificación
|ROPEHERO
|Aumento de velocidad
|VOIDRUNNER
|Ruta cosmética
La búsqueda de códigos para Obby oscilante para Brainrots está en auge entre los jugadores de Roblox que disfrutan de los desafíos con obstáculos y la dinámica de plataformas. Obby oscilante para Brainrots es una experiencia dinámica de Roblox donde los jugadores realizan dobles saltos, se agarran a cuerdas y se balancean por plataformas flotantes mientras intentan evitar caer al vacío. El juego combina la mecánica clásica de obby con el movimiento de balanceo de cuerdas, creando un desafío rápido y emocionante que premia la precisión y la sincronización.