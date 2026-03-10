Videojuegos

Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (marzo 2026)

Saltando sin parar.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Obby oscilante para Brainrots es un juego de carreras de obstáculos de Roblox desarrollado por HEY THATS MINE. Los jugadores deben superan desafiantes niveles usando mecánicas de balanceo de cuerda y saltos precisos. El juego anima a los jugadores a dominar el movimiento y la sincronización mientras se desplazan de plataforma en plataforma, evitando caídas mortales.

En lugar de los tradicionales obstáculos de solo saltos, el juego introduce un sistema de balanceo de cuerda donde los jugadores deben hacer un doble salto para agarrar cuerdas colgantes, usar el impulso para alcanzar plataformas distantes y mantener el control para evitar caer al vacío.

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en Obby oscilante para Brainrots

  • Abre Obby oscilante para Brainrots en Roblox.
  • Abre el menú de Códigos o Recompensas.
  • Introduce el código en el espacio de canje.
  • Pulsa ‘Canjear’ para recibir tu recompensa.

Última actualización: 10 de marzo 2026

Códigos activos en Obby oscilante para Brainrots

CódigoRecompensa
BRAINROTBOOST2x Aumento de monedas
SWINGMASTERImpulso gratuito
OBBYPOWERMonedas de bonificación
ROPEHEROAumento de velocidad
VOIDRUNNERRuta cosmética

La búsqueda de códigos para Obby oscilante para Brainrots está en auge entre los jugadores de Roblox que disfrutan de los desafíos con obstáculos y la dinámica de plataformas. Obby oscilante para Brainrots es una experiencia dinámica de Roblox donde los jugadores realizan dobles saltos, se agarran a cuerdas y se balancean por plataformas flotantes mientras intentan evitar caer al vacío. El juego combina la mecánica clásica de obby con el movimiento de balanceo de cuerdas, creando un desafío rápido y emocionante que premia la precisión y la sincronización.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
 Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
 Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
 Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
Roblox Códigos de RIVALS (Marzo 2026)
 Roblox Códigos de RIVALS (Marzo 2026)
Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)
 Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo…
Más de:
Roblox Roblox
Invincible Vs: Allen el Alien y toda la información sobre cómo participar en la beta abierta del juego
Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch
Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior 2XKO: todos los cambios y ajustes de equilibrio del parche o actualización 1.1.3 (marzo 2026)
No hay comentarios

Lo último

2XKO: todos los cambios y ajustes de equilibrio del parche o actualización 1.1.3 (marzo 2026)
Esports
One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix
Cine y TV
Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Videojuegos
Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem
Videojuegos