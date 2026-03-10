Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (marzo 2026)

Obby oscilante para Brainrots es un juego de carreras de obstáculos de Roblox desarrollado por HEY THATS MINE. Los jugadores deben superan desafiantes niveles usando mecánicas de balanceo de cuerda y saltos precisos. El juego anima a los jugadores a dominar el movimiento y la sincronización mientras se desplazan de plataforma en plataforma, evitando caídas mortales.

En lugar de los tradicionales obstáculos de solo saltos, el juego introduce un sistema de balanceo de cuerda donde los jugadores deben hacer un doble salto para agarrar cuerdas colgantes, usar el impulso para alcanzar plataformas distantes y mantener el control para evitar caer al vacío.

Cómo canjear códigos en Obby oscilante para Brainrots

Abre Obby oscilante para Brainrots en Roblox.

Abre el menú de Códigos o Recompensas.

Introduce el código en el espacio de canje.

Pulsa ‘Canjear’ para recibir tu recompensa.

Última actualización: 10 de marzo 2026

Códigos activos en Obby oscilante para Brainrots

Código Recompensa BRAINROTBOOST 2x Aumento de monedas SWINGMASTER Impulso gratuito OBBYPOWER Monedas de bonificación ROPEHERO Aumento de velocidad VOIDRUNNER Ruta cosmética

La búsqueda de códigos para Obby oscilante para Brainrots está en auge entre los jugadores de Roblox que disfrutan de los desafíos con obstáculos y la dinámica de plataformas. Obby oscilante para Brainrots es una experiencia dinámica de Roblox donde los jugadores realizan dobles saltos, se agarran a cuerdas y se balancean por plataformas flotantes mientras intentan evitar caer al vacío. El juego combina la mecánica clásica de obby con el movimiento de balanceo de cuerdas, creando un desafío rápido y emocionante que premia la precisión y la sincronización.