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Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) de mayo de 2026

Saltando sin parar.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Obby oscilante para Brainrots es un juego de carreras de obstáculos de Roblox desarrollado por HEY THATS MINE. Los jugadores deben superan desafiantes niveles usando mecánicas de balanceo de cuerda y saltos precisos. El juego anima a los jugadores a dominar el movimiento y la sincronización mientras se desplazan de plataforma en plataforma, evitando caídas mortales.

En lugar de los tradicionales obstáculos de solo saltos, el juego introduce un sistema de balanceo de cuerda donde los jugadores deben hacer un doble salto para agarrar cuerdas colgantes, usar el impulso para alcanzar plataformas distantes y mantener el control para evitar caer al vacío.

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Cómo canjear códigos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots)

  • Abre Obby oscilante para Brainrots en Roblox.
  • Abre el menú de Códigos o Recompensas.
  • Introduce el código en el espacio de canje.
  • Pulsa ‘Canjear’ para recibir tu recompensa.

Última actualización: 3 de mayo de 2026

Códigos activos en Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) de mayo de 2026

Actualmente no hay códigos activos.

Códigos ya expirados:

CódigoRecompensa
BRAINROTBOOST2x Aumento de monedas
SWINGMASTERImpulso gratuito
OBBYPOWERMonedas de bonificación
ROPEHEROAumento de velocidad
VOIDRUNNERRuta cosmética

La búsqueda de códigos para Obby oscilante para Brainrots está en auge entre los jugadores de Roblox que disfrutan de los desafíos con obstáculos y la dinámica de plataformas. Obby oscilante para Brainrots es una experiencia dinámica de Roblox donde los jugadores realizan dobles saltos, se agarran a cuerdas y se balancean por plataformas flotantes mientras intentan evitar caer al vacío. El juego combina la mecánica clásica de obby con el movimiento de balanceo de cuerdas, creando un desafío rápido y emocionante que premia la precisión y la sincronización.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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