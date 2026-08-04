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Roblox Códigos de Pass the Bomb (agosto 2026)

Canjea los códigos activos de Pass the Bomb en Roblox para dominar cada ronda.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Roblox Pass The Bomb Evento Halloween

Pass the Bomb es un juego clásico de Roblox amado por la comunidad en el cual debes pasar la bomba antes de que explote, este se juega en servidores masivos donde puedes jugar con todos tus amigos o desconocidos. Para darte una ventaja sin gastar Robux, los desarrolladores lanzan códigos que otorgan monedas, XP o mejoras. Aquí tienes los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Pass the Bomb

Roblox Pass The Bomb Codigos Activos

Sigue estos pasos dentro de Pass The Bomb para reclamar tus recompensas a través de códigos:

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  1. Abre Pass the Bomb desde Roblox.
  2. En la parte superior izquierda de la pantalla selecciona el símbolo de pajaro
  3. Introduce el código exactamente como aparece.
  4. Pulsa Claim / Reclamar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Pass the Bomb en agosto de 2026

Roblox Pass The Bomb Evento Halloween

Última actualización: 4 de agosto 2026

  • FREECOINS: 150 Monedas (Nuevo)
  • FREECRATE: Caja de efecto básico (Nuevo)

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

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Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
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Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
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