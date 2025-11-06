Roblox Códigos de Pass the Bomb (Noviembre 2025)

Pass the Bomb es un juego clásico de Roblox amado por la comunidad en el cual debes pasar la bomba antes de que explote, este se juega en servidores masivos donde puedes jugar con todos tus amigos o desconocidos. Para darte una ventaja sin gastar Robux, los desarrolladores lanzan códigos que otorgan monedas, XP o mejoras. Aquí tienes los códigos activos más recientes y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Pass the Bomb

Sigue estos pasos dentro de Pass The Bomb para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Pass the Bomb desde Roblox. En la parte superior izquierda de la pantalla selecciona el símbolo de pajaro Introduce el código exactamente como aparece. Pulsa Claim / Reclamar para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Pass the Bomb

Última actualización: Noviembre 6/2025

HAPPYHALLOWEEN25 – 250 dulces de evento

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.