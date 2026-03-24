Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) abril 2026

Sailor Piece (Pieza de Marinero) es una experiencia de Roblox inspirada en el manga One Piece que integra mecánicas de combate y exploración. Para progresar con mayor rapidez, los jugadores pueden utilizar códigos promocionales que otorgan recompensas gratuitas como dinero del juego, gemas y diversos tipos de rerolls (oportunidades de cambio) para razas o colores de haki.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Roblox. Seguir

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de abril 2026

A continuación se presentan los códigos disponibles actualmente. Es importante notar que la mayoría requiere alcanzar un nivel específico antes de ser canjeados:

[Última actualización con códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) hecha el 24 de marzo 2026]

305KCCUTYSMGUYS : 35x Fragmento Pasivo, 5x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 5x Caja de Aura y 4x Caja Cosmética (Nuevo).

: 35x Fragmento Pasivo, 5x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 5x Caja de Aura y 4x Caja Cosmética (Nuevo). 290KCCUSOMUCH : 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo).

: 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo). 275KCCUOMG : 35x Fragmento Pasivo, 5x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 4x Caja de Aura y 3x Caja Cosmética (Nuevo).

: 35x Fragmento Pasivo, 5x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 4x Caja de Aura y 3x Caja Cosmética (Nuevo). 260KCCUINSANE : 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo).

: 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo). 245KCCUGETTINGTOOCRAZY : 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo).

: 30x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo). 230KCCUYALLTHEBEST : 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo).

: 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo). TYFOR215KCCU : 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo).

: 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética (Nuevo). THEBIG200KCCUTYSM : 40x Fragmento Pasivo, 6x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 6x Caja de Aura y 5x Caja Cosmética.

: 40x Fragmento Pasivo, 6x Cofre Secreto, 100x Reroll de Clan, 6x Caja de Aura y 5x Caja Cosmética. OMG190KCCU : 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética.

: 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética. INSANE180KCCU : 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética.

: 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética. TYFOR170KCCUWOW: 25x Fragmento Pasivo, 4x Cofre Secreto, 90x Reroll de Clan, 3x Caja de Aura y 2x Caja Cosmética.

Códigos con reroll de color de Haki

EIDMUBARAK : $350.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki.

: $350.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki. ALTERUPDATE : $350.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki.

: $350.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki. BIGGESTUPDATENEXT : $250.000, 500 gemas, 10x Fragmento Pasivo, 15x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki.

: $250.000, 500 gemas, 10x Fragmento Pasivo, 15x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki. SMALLDELAYVERYSORRY : $250.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 15x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki.

: $250.000, 500 gemas, 5x Fragmento Pasivo, 15x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki. 45KFOLLOWSTYY : $250.000, 750 gemas, 7x Fragmento Pasivo, 20x Reroll de Clan, 50x Reroll de Rasgo, 75x Reroll de Raza y 50x Reroll de color de Haki.

: $250.000, 750 gemas, 7x Fragmento Pasivo, 20x Reroll de Clan, 50x Reroll de Rasgo, 75x Reroll de Raza y 50x Reroll de color de Haki. HUGEUPDATEW : $250.000, 400 gemas, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki.

: $250.000, 400 gemas, 10x Reroll de Clan, 35x Reroll de Rasgo, 45x Reroll de Raza y 20x Reroll de color de Haki. 3SPECS: Dinero en efectivo, Caja de botín y giros adicionales.

¿Cómo canjear códigos en Pieza de Marinero (Sailor Piece)?

El proceso de canje se realiza directamente dentro de la interfaz del juego siguiendo estos pasos:

Inicie Sailor Piece en la plataforma Roblox. Acceda al menú de Configuración ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Deslícese hasta la parte inferior del menú desplegable. Introduzca el código respetando las mayúsculas y minúsculas. Presione el botón Canjear para recibir la bonificación.

Si un código no funciona, verifique que su personaje cumpla con el requisito de nivel mínimo o que el código no haya expirado. Los desarrolladores suelen publicar nuevas claves a través de su servidor oficial de Discord y el grupo de Shadowrise Devs.