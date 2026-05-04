Videojuegos

Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) mayo 2026

Obtén los nuevos códigos de Sailor Piece en Roblox y canjea rerolls de clan, gemas y fragmentos pasivos para mejorar tu personaje.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

Sailor Piece (Pieza de Marinero) es una experiencia de Roblox inspirada en el manga One Piece que integra mecánicas de combate y exploración. Para progresar con mayor rapidez, los jugadores pueden utilizar códigos promocionales que otorgan recompensas gratuitas como dinero del juego, gemas y diversos tipos de rerolls (oportunidades de cambio) para razas o colores de haki.

Contenido:

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de mayo 2026

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de abril 2026

A continuación se presentan los códigos disponibles actualmente. Es importante notar que la mayoría requiere alcanzar un nivel específico antes de ser canjeados:

- Publicidad -

[Última actualización con códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) hecha el 4 de mayo 2026]

Códigos de Recompensa para nivel 10,000+ para Pieza de Marinero (Sailor Piece)

CódigoRecompensas
2XLUCKRecompensas gratuitas (¡Nuevo!)
RAIDSOONRecompensas gratuitas (¡Nuevo!)
CODEFORTHERESTARTSORRY3Recompensas gratuitas
CODEFORTHERESTARTSORRYRecompensas gratuitas
TRADINGFIXEDHOPEFULLYRecompensas gratuitas
CODEFORTHERESTARTSORRY20 piedras de linaje (bloodline), 45 fragmentos de poder, 55 fragmentos pasivos, 5 cofres secretos*, 125 rerolls de clan*, 6 cajas de aura* y 5 cajas cosméticas*
SPECBUFFS10 piedras de linaje, 30 fragmentos de poder, 40 fragmentos pasivos, 4 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 5 cajas de aura* y 4 cajas cosméticas*
SORRYFORTHETRADELOCKSS10 piedras de linaje, 30 fragmentos de poder, 40 fragmentos pasivos, 4 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 5 cajas de aura* y 4 cajas cosméticas*
TYFOR250KFOLLOWEVENT30 fragmentos de poder, 40 fragmentos pasivos, 5 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 3 cajas de aura* y 2 cajas cosméticas*
BIGUPDATENEXTSOONN10 piedras de linaje, 30 fragmentos de poder, 40 fragmentos pasivos, 4 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 3 cajas de aura* y 2 cajas cosméticas*
600KFAVORITES30 fragmentos de poder, 40 fragmentos pasivos, 4 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 3 cajas de aura* y 2 cajas cosméticas*

Códigos de recompensa para varios niveles

CódigoNivelRecompensas
1MLIKESWOAHHH12,50050 frag. de poder, 75 frag. pasivos, 10 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 8 cajas de aura* y 6 cajas cosméticas*
THEBIG1BVISITSTYYYYY12,50050 frag. de poder, 75 frag. pasivos, 10 cofres secretos*, 100 rerolls de clan*, 10 cajas de aura* y 8 cajas cosméticas*
CRYSTALDEFENSE8,500$350k, 500 gemas, 25 frag. de poder, 10 piedras de linaje, 25 frag. pasivos, 50 rerolls de clan, 75 de rasgos (trait), 85 de raza y 75 de color de haki
ANTIMAGICUPDATE8,500$350k, 500 gemas, 20 frag. de poder, 10 piedras de linaje, 35 frag. pasivos, 40 rerolls de clan, 75 de rasgos, 85 de raza y 75 de color de haki
SEABEASTS7,500$350k, 500 gemas, 20 frag. de poder, 25 frag. pasivos, 40 rerolls de clan, 75 de rasgos, 85 de raza y 75 de color de haki
BIGGESTUPDATEYET7,500Recompensas varias
4SPECS6,500$350k, 500 gemas, 15 frag. de poder, 20 frag. pasivos, 30 rerolls de clan, 65 de rasgos, 85 de raza y 75 de color de haki
SEA2FINALLY6,000$250k, 500 gemas, 10 frag. de poder, 15 frag. pasivos, 30 rerolls de clan, 65 de rasgos, 80 de raza y 50 de color de haki

¿Cómo canjear códigos en Pieza de Marinero (Sailor Piece)?

El proceso de canje se realiza directamente dentro de la interfaz del juego siguiendo estos pasos:

  1. Inicie Sailor Piece en la plataforma Roblox.
  2. Acceda al menú de Configuración ubicado en la parte izquierda de la pantalla.
  3. Deslícese hasta la parte inferior del menú desplegable.
  4. Introduzca el código respetando las mayúsculas y minúsculas.
  5. Presione el botón Canjear para recibir la bonificación.

Si un código no funciona, verifique que su personaje cumpla con el requisito de nivel mínimo o que el código no haya expirado. Los desarrolladores suelen publicar nuevas claves a través de su servidor oficial de Discord y el grupo de Shadowrise Devs.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
 Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime)…
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
 Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
 Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
 Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
 Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)

Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Anime Guardians (Guardianes de Anime) de mayo 2026
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (mayo 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (mayo 2026)
Roblox Códigos de Fisch (mayo 2026)
Roblox Códigos de Uma Racing (mayo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Pac-Man tendrá una serie de nuevos cortos animados en YouTube para celebrar su aniversario
Siguiente artículo Roblox: Códigos de The Forge (La Forja) para mayo de 2026
No hay comentarios

Lo último

Explicamos la película Exit 8, el significado del final, sus temas y por qué existe el ‘loop’
Cine y TV
Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox Volleyball Legends Intro
Roblox códigos de Volleyball Legends (mayo 2026)
Videojuegos
Roblox códigos de Super Soldados (mayo 2026)
Videojuegos