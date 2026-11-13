Videojuegos

Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) noviembre 2026

Obtén los nuevos códigos de Sailor Piece en Roblox y canjea rerolls de clan, gemas y fragmentos pasivos para mejorar tu personaje.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Sailor Piece (Pieza de Marinero) es una experiencia de Roblox inspirada en el manga One Piece que integra mecánicas de combate y exploración. Para progresar con mayor rapidez, los jugadores pueden utilizar códigos promocionales que otorgan recompensas gratuitas como dinero del juego, gemas y diversos tipos de rerolls (oportunidades de cambio) para razas o colores de haki.

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de noviembre 2026

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de abril 2026

A continuación se presentan los códigos disponibles actualmente. Es importante notar que la mayoría requiere alcanzar un nivel específico antes de ser canjeados:

- Publicidad -

[Última actualización con códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) hecha el 13 de noviembre de 2026]

  • BROLYUPDATE: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas
  • LEGENDARYSUPERSAIYAN: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas
  • PROMISECODEFROMDEVS: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas
  • GEAR5UPDATE: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas
  • LUFFYUPDATE: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas
  • THANKYOUFORWAITING: 50 fragmentos de poder, 75 fragmentos pasivos, 12 cofres secretos, 100 reinicios de clan, 10 cajas de aura y 8 cajas cosméticas

¿Cómo canjear códigos en Pieza de Marinero (Sailor Piece)?

El proceso de canje se realiza directamente dentro de la interfaz del juego siguiendo estos pasos:

  1. Inicie Sailor Piece en la plataforma Roblox.
  2. Acceda al menú de Configuración ubicado en la parte izquierda de la pantalla.
  3. Deslícese hasta la parte inferior del menú desplegable.
  4. Introduzca el código respetando las mayúsculas y minúsculas.
  5. Presione el botón Canjear para recibir la bonificación.

Si un código no funciona, verifique que su personaje cumpla con el requisito de nivel mínimo o que el código no haya expirado. Los desarrolladores suelen publicar nuevas claves a través de su servidor oficial de Discord y el grupo de Shadowrise Devs.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) noviembre 2026
 Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) noviembre…
Roblox códigos de Anime misterioso (noviembre 2026)
 Roblox códigos de Anime misterioso (noviembre 2026)
Roblox: códigos de Above the Rim (Sobre el aro) – noviembre 2026
 Roblox: códigos de Above the Rim (Sobre el…
Roblox Códigos de Uma Racing (noviembre 2026)
 Roblox Códigos de Uma Racing (noviembre 2026)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (noviembre 2026)
 Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul:…
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)
 Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)

Más de:
Roblox Roblox
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) noviembre 2026
Roblox códigos de Anime misterioso (noviembre 2026)
Roblox: códigos de Above the Rim (Sobre el aro) – noviembre 2026
Roblox Códigos de Uma Racing (noviembre 2026)
Fecha, hora, nominados y cómo ver la entrega de premios Horror Game Awards 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) noviembre 2026
No hay comentarios

Lo último

GTA 6 casi es prohibido en Corea del Sur por tener «exceso de genitales»
Videojuegos
El metroidvania God of War: Sons of Sparta saldrá para PS4 y tendrá una actualización gratis con nuevos modos de juego
Videojuegos
Viernes 13: Jason Voorhees regresa al cine con la treceava película de su franquicia
Cine y TV
Anuncian una colección de juegos clásicos de Lucky Luke, el vaquero más famoso de los cómics
Videojuegos