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Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) octubre 2026

Obtén los nuevos códigos de Sailor Piece en Roblox y canjea rerolls de clan, gemas y fragmentos pasivos para mejorar tu personaje.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Sailor Piece (Pieza de Marinero) es una experiencia de Roblox inspirada en el manga One Piece que integra mecánicas de combate y exploración. Para progresar con mayor rapidez, los jugadores pueden utilizar códigos promocionales que otorgan recompensas gratuitas como dinero del juego, gemas y diversos tipos de rerolls (oportunidades de cambio) para razas o colores de haki.

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de octubre 2026

Códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) de abril 2026

A continuación se presentan los códigos disponibles actualmente. Es importante notar que la mayoría requiere alcanzar un nivel específico antes de ser canjeados:

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[Última actualización con códigos activos para Pieza de Marinero (Sailor Piece) hecha el 6 de octubre de 2026]

  • 2XLUCKMASTERYEVENT: Recompensas Gratis (nuevo)
  • HUGEBUGFIX: Recompensas Gratis (nuevo)
  • MAINTENANCE: Recompensas Gratis (nuevo)

¿Cómo canjear códigos en Pieza de Marinero (Sailor Piece)?

El proceso de canje se realiza directamente dentro de la interfaz del juego siguiendo estos pasos:

  1. Inicie Sailor Piece en la plataforma Roblox.
  2. Acceda al menú de Configuración ubicado en la parte izquierda de la pantalla.
  3. Deslícese hasta la parte inferior del menú desplegable.
  4. Introduzca el código respetando las mayúsculas y minúsculas.
  5. Presione el botón Canjear para recibir la bonificación.

Si un código no funciona, verifique que su personaje cumpla con el requisito de nivel mínimo o que el código no haya expirado. Los desarrolladores suelen publicar nuevas claves a través de su servidor oficial de Discord y el grupo de Shadowrise Devs.

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