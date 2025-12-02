Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (Diciembre 2025)

Videojuegos

Plants vs Brainrots ha ganado popularidad rápidamente en Roblox, especialmente por ser desarrollado por Jandel, el creador de Grow a Garden, el juego que rompió récords al superar incluso a Fortnite en jugadores activos. En esta nueva experiencia, Jandel combina humor, acción y defensa de torres para enfrentarte a hordas de Brainrots, los cuales se han popularizado bastante por juegos como Steal a Brainrot. Además, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales que te permite conseguir recompensas gratis como dinero, granadas o pociones de suerte que te darán una gran ventaja al comenzar.

Cómo canjear códigos en Plants vs Cerebros

Roblox Plants Vs Brainrots Codigos

Sigue estos pasos dentro de Plants vs Brainrots para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  • Abre Plants vs Brainrots en Roblox.
  • En el menú lateral izquierdo selecciona Shop o el ícono de tienda.
  • Dentro de la tienda, desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Codes.
  • Escribe el código que quieras usar.
  • Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Plants vs Brainrots

Roblox Plants Vs Brainrots Plantas y brainrots codigos

Última actualización: Diciembre 2/2025

  • STACKS – 1 pasión de suerte
  • frozen – 1 Granada congelada
  • based – $5,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

