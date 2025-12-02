Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (Diciembre 2025)

Plants vs Brainrots ha ganado popularidad rápidamente en Roblox, especialmente por ser desarrollado por Jandel, el creador de Grow a Garden, el juego que rompió récords al superar incluso a Fortnite en jugadores activos. En esta nueva experiencia, Jandel combina humor, acción y defensa de torres para enfrentarte a hordas de Brainrots, los cuales se han popularizado bastante por juegos como Steal a Brainrot. Además, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales que te permite conseguir recompensas gratis como dinero, granadas o pociones de suerte que te darán una gran ventaja al comenzar.

Cómo canjear códigos en Plants vs Cerebros

Sigue estos pasos dentro de Plants vs Brainrots para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Plants vs Brainrots en Roblox.

en Roblox. En el menú lateral izquierdo selecciona Shop o el ícono de tienda.

selecciona o el ícono de tienda. Dentro de la tienda, desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Codes .

. Escribe el código que quieras usar.

Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Plants vs Brainrots

Última actualización: Diciembre 2/2025

STACKS – 1 pasión de suerte

– 1 pasión de suerte frozen – 1 Granada congelada

– 1 Granada congelada based – $5,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.