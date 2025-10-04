Roblox – Códigos de Plants vs Brainrots (Octubre 2025)

Plants vs Brainrots ha ganado popularidad rápidamente en Roblox, especialmente por ser desarrollado por Jandel, el creador de Grow a Garden, el juego que rompió récords al superar incluso a Fortnite en jugadores activos. En esta nueva experiencia, Jandel combina humor, acción y defensa de torres para enfrentarte a hordas de Brainrots, los cuales se han popularizado bastante por juegos como Steal a Brainrot. Además, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales que te permite conseguir recompensas gratis como dinero, granadas o pociones de suerte que te darán una gran ventaja al comenzar.

Cómo canjear códigos en Plants vs Brainrots

Abre Plants vs Brainrots en Roblox.

en Roblox. En el menú lateral izquierdo selecciona Shop o el ícono de tienda.

selecciona o el ícono de tienda. Dentro de la tienda, desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Codes .

. Escribe el código que quieras usar.

Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Plants vs Brainrots

Última actualización: octubre 4/2025

STACKS – 1 pasión de suerte

– 1 pasión de suerte frozen → 1 Granada congelada

→ 1 Granada congelada based → $5,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.