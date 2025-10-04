Roblox – Códigos de Plants vs Brainrots (Octubre 2025)

Plants vs Brainrots ha ganado popularidad rápidamente en Roblox, especialmente por ser desarrollado por Jandel, el creador de Grow a Garden, el juego que rompió récords al superar incluso a Fortnite en jugadores activos. En esta nueva experiencia, Jandel combina humor, acción y defensa de torres para enfrentarte a hordas de Brainrots, los cuales se han popularizado bastante por juegos como Steal a Brainrot. Además, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales que te permite conseguir recompensas gratis como dinero, granadas o pociones de suerte que te darán una gran ventaja al comenzar.
Cómo canjear códigos en Plants vs Brainrots
- Abre Plants vs Brainrots en Roblox.
- En el menú lateral izquierdo selecciona Shop o el ícono de tienda.
- Dentro de la tienda, desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Codes.
- Escribe el código que quieras usar.
- Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.
Códigos activos de Plants vs Brainrots
Última actualización: octubre 4/2025
- STACKS – 1 pasión de suerte
- frozen → 1 Granada congelada
- based → $5,000 de dinero
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.