Videojuegos

Roblox – Códigos de Plants vs Brainrots (Octubre 2025)

Canjea los códigos activos de Plants vs Brainrots en Roblox y consigue recursos para potenciar tu jardín.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 2 min
Roblox Plants Vs Brainrots Plantas y brainrots codigos

Plants vs Brainrots ha ganado popularidad rápidamente en Roblox, especialmente por ser desarrollado por Jandel, el creador de Grow a Garden, el juego que rompió récords al superar incluso a Fortnite en jugadores activos. En esta nueva experiencia, Jandel combina humor, acción y defensa de torres para enfrentarte a hordas de Brainrots, los cuales se han popularizado bastante por juegos como Steal a Brainrot. Además, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales que te permite conseguir recompensas gratis como dinero, granadas o pociones de suerte que te darán una gran ventaja al comenzar.

Cómo canjear códigos en Plants vs Brainrots

Roblox Plants Vs Brainrots Codigos
  • Abre Plants vs Brainrots en Roblox.
  • En el menú lateral izquierdo selecciona Shop o el ícono de tienda.
  • Dentro de la tienda, desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Codes.
  • Escribe el código que quieras usar.
  • Pulsa Claim para recibir tu recompensa al instante.

Códigos activos de Plants vs Brainrots

Roblox Plants Vs Brainrots Plantas y brainrots codigos

Última actualización: octubre 4/2025

  • STACKS – 1 pasión de suerte
  • frozen → 1 Granada congelada
  • based → $5,000 de dinero

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

 Roblox – Códigos de Plants vs Brainrots (Octubre…
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque…
Roblox Forsaken – Cómo jugar con Noli
Roblox Prospecting! – Guía para principiantes
Roblox: códigos de Basketball: Zero (Octubre 2025)
Roblox: códigos de Blue Lock: Rivals (Octubre 2025)
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Guía de afinidades y compatibilidad de signos zodiacales
Los zombis vuelven a levantarse en GTA Online y los extraterrestres no se quedan atrás en el evento Halloween Haunts
2XKO: Riot revela, por accidente, a Warwick el onceavo campeón del juego
Director de Street Fighter 6 está impactado por la decisión corporativa de cobrar por el ‘streaming’ de la Capcom Cup en 2026
La historia de Silksong explicada: Análisis a fondo del ‘lore’, los finales y misterios de Telalejana
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Guía de afinidades y compatibilidad de signos zodiacales
No hay comentarios

Lo último

Regresan los Hielocos Coca-Cola en 2025 y así los puedes conseguir
Cultura POP
SOFA 2025: Crunchyroll anuncia los horarios de los contenidos y eventos que tendrán en Bogotá
Anime y Manga
Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushinroad muestra el primer tráiler del juego para dispositivos móviles
Videojuegos
Superman vs The Amazing Spider-Man: La batalla del siglo
Cultura POP