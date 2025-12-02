Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Diciembre 2025)

Restaurant Tycoon 3 es la nueva entrega del clásico simulador de restaurantes de Roblox creado por Ultraw. Con entregas que han sido tendencia en Roblox como Restaurant Tycoon 2, ahora se continúa diseñando tu propio negocio, contratando empleados, atendiendo clientes y creando el mejor restaurante posible. Si quieres avanzar más rápido o desbloquear decoraciones exclusivas, los códigos de regalo te permiten obtener diamantes gratis, una de las monedas más valiosas del juego. Aquí te mostramos los códigos activos y cómo canjearlos correctamente.

Cómo canjear códigos en Restaurant Tycoon 3

Sigue estos pasos dentro de Restaurant Tycoon 3 para reclamar tus recompensas a través de códigos:

Abre Restaurant Tycoon 3 en Roblox. En el menú inferior selecciona el botón Shop (Tienda). Desplázate hasta abajo hasta la sección de Códigos. Escribe el código exactamente como aparece. Presiona Claim para recibir tus diamantes al instante.

Códigos activos de Restaurant Tycoon 3

Última actualización: Diciembre 2/2025

bacon – 250 Cash.

– 250 Cash. Gullible100 – 100 diamantes.

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.