Roblox Códigos de RIVALS (Diciembre 2025)

Canjea los códigos activos de RIVALS en Roblox.

Códigos activos de RIVALS

RIVALS es uno de los shooters competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en RIVALS en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

Cómo canjear códigos en RIVALS

Roblox Rivals Codigos activos

Sigue estos pasos dentro de RIVALS para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Abre RIVALS en Roblox.
  2. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
  3. Baja hasta la opción Redeem a Code
  4. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  5. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Última actualización Diciembre 2/2025

  • COMMUNITY18 – x1 Arma aleatoria
  • BONUS – 1 Llave
  • BOOST – 1 Llave
  • HAPPYRIVALSWEEN – 250 Dulces

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

