Videojuegos

Roblox Códigos de RIVALS (Febrero 2026)

Canjea los códigos activos de RIVALS en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Códigos activos de RIVALS

RIVALS es uno de los shooters competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en RIVALS en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

Última actualización: 16 de febrero de 2026

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en RIVALS

Roblox Rivals Codigos activos

Sigue estos pasos dentro de RIVALS para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Sigue al grupo del desarrollador aquí.
  2. Abre RIVALS en Roblox.
  3. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
  4. Baja hasta la opción Redeem a Code
  5. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  6. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de RIVALS

Códigos activos de RIVALS

  • COMMUNITY21 – un arma al azar – nuevo
  • FREE151 – 3x Llaves – nuevo
  • ELBILLUG – Nada
  • BONUS – 1x Llave
  • BOOST – 1x Llave
  • ROBLOX_RTC – 5x Llaves

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)
 Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (febrero 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (febrero 2026)
Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)
 Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Febrero 2026)
 Roblox códigos de 99 Noches en el bosque…
Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)
 Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (febrero 2026)
 Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (febrero 2026)
Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)
Todo sobre la llegada de Solid Snake a Rainbow Six Siege: fecha, skins de Metal Gear, actor de voz, tráileres y más
Free Fire tendrá una colaboración con Gintama
Yakuza Kiwami 3: guía de ubicación de todas las llaves de los casilleros de Kamurocho
Si sientes que a Belmont’s Curse le falta ese «algo» de Castlevania, tal vez Silent Planet cubra la cuota
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir:
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior Roblox The Forge Códigos Activos Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)
No hay comentarios

Lo último

Nuevos pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La película, un universo de referencias
Cine y TV
Kingdom Come: Deliverance llega a PS5 y Xbox Series X/S con mejoras para la generación actual
Videojuegos
Avatar Legends: The Fighting Game, fecha e instrucciones para participar en la Alpha Playtest global
Videojuegos
Pokémon Pinball ya no son solo tres videojuegos clásicos, sino una máquina real de Stern
Cultura POP