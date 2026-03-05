Videojuegos

Roblox Códigos de RIVALS (Marzo 2026)

Canjea los códigos activos de RIVALS en Roblox.

Juan Diego Mejia
Por Juan Diego Mejia
Lectura de 1 min
Códigos activos de RIVALS

RIVALS es uno de los shooters competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en RIVALS en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.

Última actualización: 5 de marzo de 2026)

- Publicidad -

Cómo canjear códigos en RIVALS

Roblox Rivals Codigos activos

Sigue estos pasos dentro de RIVALS para reclamar tus recompensas a través de códigos:

  1. Sigue al grupo del desarrollador aquí.
  2. Abre RIVALS en Roblox.
  3. En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
  4. Baja hasta la opción Redeem a Code
  5. Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
  6. Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.

Códigos activos de RIVALS

Códigos activos de RIVALS

  • COMMUNITY21 – un arma al azar – nuevo
  • FREE151 – 3x Llaves – nuevo
  • ELBILLUG – Nada
  • BONUS – 1x Llave
  • BOOST – 1x Llave
  • ROBLOX_RTC – 5x Llaves

Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
 Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
 Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
 Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo 2026)
 Roblox códigos de Anime Fighting Simulator: Endless (marzo…
Roblox: Códigos de Driving Empire (marzo de 2026)
 Roblox: Códigos de Driving Empire (marzo de 2026)
Roblox códigos de Volleyball Legends (marzo 2026)
 Roblox códigos de Volleyball Legends (marzo 2026)
Más de:
Roblox Roblox
Roblox códigos de Super Soldados (marzo 2026)
Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea el título de Java como un juego gratuito para Game Boy Color
Ante la posible cancelación de juegos de PlayStation para PC, Sony anuncia irónicamente un DualSense para dicha plataforma
2XKO: el incierto panorama del juego de pelea de Riot Games tras su lanzamiento
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Marzo 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Juan Diego Mejia, PerrySimulator
PorJuan Diego Mejia
Seguir
Juan Diego Mejía (PerrySimulator) es desarrollador y diseñador de videojuegos en Roblox Studio, con maestría en diseño de videojuegos y formación en sociología. Streamer en Twitch desde hace más de 5 años, combina técnica, creatividad y narrativa simbólica para crear experiencias únicas en el juego y la comunidad.
Artículo anterior El nuevo Castlevania: Belmont’s Curse no será un roguelike –gracias a Drácula–
Siguiente artículo Kena: Bridge of Spirits saldrá para Nintendo Switch 2
No hay comentarios

Lo último

Otro viejo enemigo de Mario aparece en el nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película
Cine y TV
Pikachu ‘gordito’ monocromático o «Chonkychu» sí llegará a los Pokémon Center de Occidente
Cultura POP
Roblox códigos activos de Anime Eternal (Marzo 2026)
Videojuegos
One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara
Cine y TV