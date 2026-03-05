Roblox Códigos de RIVALS (Marzo 2026)

RIVALS es uno de los shooters competitivos más destacados de Roblox, combinando mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas. Si estás buscando mejorar tu inventario sin gastar Robux, los códigos en RIVALS en Roblox te permitirán conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.
Última actualización: 5 de marzo de 2026)
Cómo canjear códigos en RIVALS
Sigue estos pasos dentro de RIVALS para reclamar tus recompensas a través de códigos:
- Sigue al grupo del desarrollador aquí.
- Abre RIVALS en Roblox.
- En el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona Rewards
- Baja hasta la opción Redeem a Code
- Escribe el código exactamente como aparece en la lista.
- Presiona Redeem para reclamar tu recompensa al instante.
Códigos activos de RIVALS
- COMMUNITY21 – un arma al azar – nuevo
- FREE151 – 3x Llaves – nuevo
- ELBILLUG – Nada
- BONUS – 1x Llave
- BOOST – 1x Llave
- ROBLOX_RTC – 5x Llaves
Ten en cuenta que estos códigos expiran, así que es recomendable canjearlos cuanto antes. Para nuevos códigos, revisa el perfil oficial del desarrollador en Roblox o sus redes sociales.
